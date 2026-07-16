Norris tendrá 10 puestos de sanción en la parrilla de Bélgica

Problemas para Lando Norris antes incluso de arrancar en el Gran Premio de Bélgica. McLaren ha confirmado este jueves que el vigente campeón del mundo de Fórmula 1 saldrá a la pista de Spa con una cuarta unidad electrónica de potencia, superando el límite permitido por el reglamento, lo que automáticamente equivale a una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida del domingo.

El equipo de Woking ha tomado esta decisión tras los problemas de fiabilidad sufridos desde principio de curso. El cambio les permitirá incorporar además las últimas mejoras desarrolladas por Mercedes en el software de este sistema.

"La primera unidad electrónica de potencia del coche número 1 sufrió un fallo grave en China, lo que impidió que Lando tomara la salida", explican. La segunda unidad, estrenada en Japón, también dio problemas en los entrenamientos libres, obligando al equipo a recurrir a la tercera y última unidad disponible dentro del cupo reglamentario. Aunque ese segundo componente pudo repararse tras la carrera en Suzuka, volvió a fallar durante la segunda sesión de entrenamientos libres en Mónaco, por lo que quedó definitivamente descartado.

Desde el Gran Premio de Miami, Norris ha competido con la tercera unidad electrónica, que ha ofrecido un funcionamiento estable. Sin embargo, Mercedes ha introducido una evolución destinada a mejorar su fiabilidad, una actualización que solo puede utilizarse instalando un nuevo componente. McLaren asume el coste que ello tendrá en Spa, pero valora su efecto en el rendimiento del coche.

"Si bien la unidad de electrónica de potencia que instalamos en Japón y que hemos utilizado en todas las sesiones desde Miami ha funcionado de manera fiable, Mercedes-AMG High Performance Powertrains ha introducido una serie de mejoras de fiabilidad en sus nuevos sistemas de electrónica de potencia. Sin embargo, para aprovechar estas mejoras, debemos aplicar una penalización de 10 puestos en la parrilla al coche de Lando para poder utilizar una nueva unidad", aputan el comunicado del equipo.

"Hemos optado por hacerlo en Bélgica, un circuito donde los adelantamientos son relativamente más frecuentes, a diferencia de las dos siguientes carreras en Hungría y Zandvoort. Ahora planeamos utilizar esta cuarta unidad de electrónica de potencia durante el resto de la temporada para maximizar la fiabilidad y minimizar las penalizaciones deportivas para Lando", cierra McLaren.