Norris y la 'silly season': "Le daría la bienvenida a Verstappen"

Este fin de semana será clave para Max Verstappen. El tetracampeón protagonizó un gran fin de semana en Austria, donde las mejoras introducidas por Red Bull le permitieron volver a la pelea por la victoria y plantar cara a los Mercedes. Si el coche sigue rindiendo también a buen nivel en Silverstone, una pista diferente al Red Bull Ring, Max podrá confirmar que el salto adelante del RB22. Y es que precisamente esa es la condición que pone el neerlandés para cumplir su actual contrato, que le une a los de Milton Keynes hasta 2028.

Verstappen ha ‘sonado’ reiteradamente como candidato a un asiento en Mercedes y McLaren. Y si bien los jefes de ambos equipos, Toto Wolff y Zak Brown, han asegurado públicamente que piensan mantener a sus actuales duplas de pilotos, Antonelli-Russell y Norris-Piastri, respectivamente, ya se sabe que en la F1 todo es posible.

¿Cómo encajaría Norris que McLaren fichase a Verstappen? Eso le han preguntado al campeón en una entrevista con la BBC, previa al GP de Gran Bretaña. Y Lando no ha cerrado la puerta… ni a Max, ni a Hamilton o Fernando Alonso. Considera que es capaz de batir a cualquiera y que medirse a los que considera los tres mejores pilotos con las mismas armas sería un plus.

"Siempre hay rumores. Siempre hay cosas en el aire. Pero sé que nuestros nombres, el mío y el de Oscar, están ligados a McLaren desde hace mucho tiempo. Así que siempre es curioso ver cómo surgen estas cosas”, ha dicho Norris.

"En cualquier caso, daría la bienvenida a cualquiera como compañero de equipo. Por supuesto, Max. Junto con Lewis Hamilton y Fernando Alonso, que son campeones del mundo, son algunos de los mejores pilotos de la F1. Siempre quieres intentar demostrar tu valía frente a los mejores. Y la mejor manera es tenerlos como compañeros de equipo. Así que, sinceramente, estoy muy abierto a que cualquiera sea mi compañero en McLaren", ha advertido.

"Me encantaría que Max fuera mi compañero de equipo. Me encantaría que Lewis lo fuera. Me encantaría que Fernando lo fuera. Pero también me gusta Oscar como compañero. La verdad es que es un piloto increíble. Tengo un compañero muy fuerte que me motiva", ha matizado.