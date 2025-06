Norris pide perdón por su error: "He pagado yo el precio"

Lando Norris ha cometido un error de bulto que le deja con cero puntos en Canadá tras estrellarse a falta de tres vueltas, cuando intentaba adelantar a su compañero y líder del Mundial Oscar Piastri. El británico se ha arrepentido de su acción 'suicida' y ha pedido disculpas a McLaren.

Lando ha asumido totalmente su culpa tras la carrera en Montreal: "He arriesgado un doble abandono para el equipo que nunca debería ser", ha lamentado. "Pensaba que había algo de hueco, suficiente para ir a por ello, pero era muy arriesgado, no tenía que haber arriesgado con mi compañero, pero suerte sólo he pagado yo el precio y no Oscar", ha continuado.

"El ritmo estaba ahí para llegar al podio, pero hay que adelantar a coches. Nuestro ritmo era fuerte comparado con el resto, pero no ha terminado así, mis disculpas para el equipo", ha añadido sobre su error de cálculo al atacar a Piastri.

"Por supuesto no es fácil, me siento mal, mal por mí y aún peor por mi equipo. Salgo a la pista para trabajar para ellos y les he decepcionado, he arriesgado la carrera de Oscar, que es lo peor que puedo hacer. Tendré que revisarlo, aprender de ello y hacerlo mejor la próxima vez", ha asegurado.

Max Verstappen, segundo en el podio este domingo, le ha recortado distancias (18 puntos), pero Lando todavía tiene un margen de 21 sobre el neerlandés, mientras que Piastri, cuarto hoy, le saca 22 al inglés, que no tira la toalla: "Todavía quedan muchas carreras, nunca venimos a un fin de semana para salir con cero puntos. Hemos perdido puntos para mí, pero también para el equipo y lo siento mucho".