Norris marca 'territorio' en Abu Dhabi

“Lando va muy bien aquí, me ganó el año pasado en mi última carrera con Ferrari, impidió que me despidiese con victoria porque es muy rápido con el McLaren en este circuito”. Carlos Sainz tiene claro quién es su favorito para el Mundial, que se decidirá este domingo en la pista de Abu Dhabi.

Su amigo Norris, líder del campeonato por 12 puntos sobre Verstappen y 16 respecto a Piastri, lo tiene todo a su favor, pero no quiere dejar nada al azar. El británico mantiene la concentración ante el fin de semana más trascendental de su carrera deportiva. Y este viernes ha comenzado al frente en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.

En la primera le ha sacado apenas 8 milésimas a Verstappen, pero en la segunda, nocturna y en condiciones similares a las de clasificación y carrera, ha terminado con mucha ventaja, dejando al de Red Bull a 0.363 décimas y a su compañero Piastri a más de medio segundo.

Más rápido y mejor ritmo

Norris se ha situado primero en su primer asalto con neumáticos blandos (1:23.083), después de dominar en todos los sectores del circuito Yas Marina, especialmente en el tercero, el más relevante y en el que se marcan las diferencias. Mientras la mayoría de pilotos, incluído Verstappen, se han quejado de problemas de estabilidad y rebote en el trazado que pone el broche al campeonato, Lando parece ir entre ‘raíles’.

Norris ha sido el más rápido en pista y ha mantenido un gran ritmo en tandas largas, también con notable ventaja en este aspecto respecto a Verstappen, aunque habrá que esperar a la jornada del sábado, con los terceros libres y la clasificación, para confirmar si es el gran favorito para la carrera.

Russell, que hoy ha acabdo tercero tras el McLaren y el Red Bull, ha sido esta vez el mejor de los Mercedes, con Bearman (Haas) y los Sauber de Hülkenberg y Bortoleto completando un atípico top seis. Alonso, que por la mañana ha cedido el volante del Aston Martin al novato Cian Shields, ha arrancado en noveno puesto y Carlos Sainz ha concluído 13º con el Williams.

GP de Abu Dhabi. Libres 2:

1. Lando Norris (McLaren) 1'23"083

2. Max Verstappen (Red Bull) a 00"363

3. George Russell (Mercedes) a 0"379

4. Oliver Bearman (Haas) a 0"418

5. Nico Hülkengerg (Sauber) a 0"467

6. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 0"487

7. Isack Hadjar (Visa RB) a 0"574

8. Charles Leclerc (Ferrari) a 0"575

9. Fernando Alonso (Aston Martin) a 0"625

10. Kimi Antonelli (Mercedes) a 0"667

11. Oscar Piastri (McLaren) a 0"680

12. Lance Stroll (Aston Martin) a 0"749

13. Carlos Sainz (Williams) a 0"789

14. Lewis Hamilton (Ferrari) a 0"856

15. Alexander Albon (Williams) a 0"867

16. Esteban Ocon (Haas) a 0"875

17. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 1"220

18. Liam Lawson (Visa RB) a 1"391

19. Franco Colapinto (Alpine) a 1"688

20. Pierre Gasly (Alpine) a 1"880