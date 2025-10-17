Norris lidera la única sesión libre en Austin, con Alonso cuarto y avería para Sainz

Austin recupera el formato sprint después de una larga ausencia (la última carrera fue el 26 de julio en Spa) y eso implica que la única sesión libre del fin de semana es mucho más trascendental. Los equipos solo han tenido 60 minutos para definir la configuración antes del ‘fuego real’ y nadie se ha guardado nada. En estas condiciones, el ‘ensayo general’ del viernes en el Circuito de las Américas (COTA) ha dejado al frente a McLareny Lando Norris, por delante de Nico Hülkenberg y el líder del Mundial, Oscar Piastri, a casi tres décimas.

Al margen de una aparatosa salida de pista de Ocon, la tanda no ha resultado accidentada, con una única y breve bandera roja para limpiar la pista de los restos de fibra del coche de Stroll.

Después de muchos minutos de rodaje con neumáticos duros, los compases finales han permitido averiguar la velocidad de los candidatos a la clasificación sprint de esta noche (23.30 h) con el compuesto más blando, a excepción de Russell y Hamilton, que han seguido en pista con medios.

Fernando Alonso ha marcado el mejor tiempo en su primer intento de vuelta rápida (1.33.639), con Verstappen a 9 milésimas y Piastri a dos décimas, los tres con blandos. Norris ha pulverizado el crono de todos ellos (1.33.294) para terminar liderando el primer ‘asalto’.

Alonso, que fue elegido piloto del día en Singapur después de una carrera espectacular, con adelantamientos ‘marca de la casa’ y un valioso séptimo puesto final, advirtió que la historia podía ser muy diferente en Austin, una pista poco propicia para el AMR25. Sus pronósticos más pesimistas no se han cumplido, de momento, y el asturiano ha concluído el FP1 en cuarta plaza.

Por su parte Carlos Sainz ha sufrido problemas técnicos después de completar unas primeras vueltas con el neumático duro. “Box, box, no empujes, posible fallo en la caja de cambios” le han advertido desde el muro de Williams. El madrileño ha regresado al garaje y ha tenido que bajarse del coche, perdiéndose buena parte de esta importante sesión. Un duro revés para Sainz, que en Singapur logró sobreponerse a la descalificación del sábado para firmar una impresionante remontada en carrera (de 18º a 10º) y también aquí empieza a la contra.