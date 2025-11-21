Norris se juega medio título en Las Vegas. "Hay buenas sensaciones"

Lando Norris lidera el Mundial a falta de tres grandes premios (75 puntos) y un sprint (8). Le lleva 24 de ventaja a su compañero Oscar Piastri y 49 al actual campeón Max Verstappen. El piloto británico de McLaren sabe que el Strip de Las Vegas no es un trazado especialmente propicio, pero también que si gana este domingo puede dar un paso de gigante hacia su primer título de F1.

“No pudimos sacar mucho provecho de los Libres 2 debido a las interrupciones, pero sí tuvimos mejores sensaciones que en los Libres 1. Hicimos un buen progreso y, en general, tenemos buen feeling. Hay aspectos positivos sobre los que construir y áreas que debemos mejorar de cara a mañana”, ha apuntado Lando.

Por su parte, Oscar Piastri, que ha despedido el día relegado a la 14ª plaza al no poder cerrar una vuelta con blandos, ha comentado que “con las banderas rojas en los Libres 2, es difícil saber con exactitud en qué posición estamos, pero el coche tiene un ritmo decente y hay muchos aspectos positivos. Los Libres 1 fueron una sesión bastante buena. Haremos algunos ajustes más durante la noche y veremos qué tiempo nos espera mañana”.

El director de McLaren, Andrea Stella, no baja la guardia: "Este circuito exige un trabajo intenso para afinar el coche y encontrar los guardia puntos de referencia adecuados. Es importante aprovechar al máximo el tiempo disponible en los entrenamientos libres, que hoy sólo se dieron en la primera de las dos sesiones. En la segunda, una llovizna al principio y un par de banderas rojas al final dificultaron mucho el trabajo de todos los equipos. En particular, falta la información que normalmente se recopila durante las tandas largas", apunta el italiano.

“Por nuestra parte, sabemos que aún hay trabajo por hacer para ajustar la puesta a punto del coche: sabemos que las características del circuito y las condiciones en las que competimos no son las mejores para nosotros, pero haremos todo lo posible para que los pilotos estén en la mejor posición para explotar al máximo el potencial disponible”, dice Stella.