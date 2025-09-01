Norris, una hamburguesa y "a dormir" tras su debacle en Zandvoort

Quedaban seis vueltas de carrera y Lando Norris mantenía intactas sus opciones de victoria en Zandvoort. Pero en plena persecución a su compañero Oscar Piastri, líder del Mundial, el McLaren del británico se detuvo en pista, humeante. Un golpe de efecto de enormes consecuencias en clave de campeonato. Y es que a falta de nueve grandes premios, la distancia entre los dos candidatos es ya de 34 puntos.

Norris, que antes del GP de Países Bajos estaba solo a 9 puntos del australiano, se bajó del coche totalmente abatido, y se sentó en la hierba, cabizbajo, consciente de que gran parte de sus aspiraciones se esfumaron ayer. Sus declaraciones posteriores confirmaron su estado de ánimo. “Solo quiero comerme una hamburguesa e irme a casa a dormir”, soltó ante las cámaras.

McLaren, sin explicación

La mala suerte persigue a Lando, que después de dominar los tres ensayos libres en Zandvoort, no pudo batir el crono de Piastri en la Q3, afectado por las rachas de viento, y se quedó a 12 milésimas de la pole. Y cuando parecía que podía dar alcance a su compañero en el tramo decisivo de la carrera, vio como una avería le dejaba con otro cero en su casillero, por segunda vez esta temporada.

McLaren no encuentra explicación a lo sucedido. Desde el equipo apuntan que los datos no arrojaron ningún indicio de rotura y que no se trató de la unidad de potencia de Mercedes, sino del monoplaza. El problema que afectó al MCL39 de Norris parece señalar a una fuga de aceite, aunque también se baraja una avería del circuito de refrigeración.

“Hemos identificado un problema en el chasis. Realizaremos una revisión completa antes de ir hasta Monza. Este es el primer fallo técnico del equipo tras una larga racha de fiabilidad impecable. Gracias a todo este equipo y a su continuo esfuerzo nos ha permitido conseguir otra victoria ”, explicaba el team principal de McLaren Andrea Stella, con un sabor amargo por el contraste de resultados entre Piastri y Norris. “Creo que hoy experimentamos los dos lados del Motorsport”, cerró.