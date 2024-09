Norris explota: "Pregúntale al equipo qué pasa con el Mundial"

Lando Norris no ha podido ocultar su decepción tras quedar tercero en Monza, superado por Leclerc y su compañero Piastri, que le atacó en la salida en vez de ser su aliado en la lucha con Verstappen por el Mundial. El británico, que solo ha podido recortar ocho puntos a Max pese a salir en pole, ha señalado a australiano.

"No era la carrera que quería hoy, todo se torció en la curva 4. Obviamente no esperaba una maniobra así. Teníamos mucho hueco con los de detrás, así que no había motivo para arriesgar, se ha acercado un poco más de la cuenta, y si yo hubiera frenado un metro más tarde los dos hubiéramos quedado fuera de la carrera", ha dicho, disgustado.

"Con Oscar y Leclerc por delante hemos maximizado lo que teníamos, porque quedar detrás del Ferrari me ha costado mucho. Duro pero es lo que es, lo debatiremos luego en el equipo". "El coche más difícil de seguir es el de tu compañero, pero no hay excusas, el aire sucio me condenó", ha señalado Lando.

"Estoy aquí para ganar el campeonato, pero tampoco voy a rogar para intercambiar posiciones, no es quién soy yo y no quiero ganar un campeonato de esta manera. "¿El Mundial?, pregúntale al equipo, no depende de mí. Quiero decir, me encantaría, pero... No depende de mí. Obviamente, no diría que nos estamos quedando sin tiempo, pero el tiempo pasa lentamente y todavía creo que podemos hacerlo".