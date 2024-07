Norris entierra el 'hacha' con Verstappen: "No necesita disculparse"

Lando Norris ha llegado al circuito de Silverstone dispuesto a zanjar definitivamente la polémica con Max Verstappen después del incidente que ambos protagonizaron el pasado domingo cuando peleaban por la victoria en Austria y que acabó con abandono del británico y sanción irrelevante para el tricampeón. El líder de Mundial recibió 10" de penalización por su maniobra, pero pudo acabar la carrera en quinta posición, ampliando 81 puntos su ventaja con Lando en el campeonato.

"Max no necesita disculparse, no lo espero. Honestamente, no creo que deba disculparse", ha comenzado Norris, que ha explicado que ya había hablado con Verstappen a propósito de lo sucedido en el Red Bull Ring. Viendo el progreso de McLaren, que ya le permite desafiar al Red Bull en pista, Lando preeve que habrá más batallas con Max este año y quiere que haya paz entre ambos.

"Creo que algunas de las cosas que dije después de la carrera las dije porque estaba frustrado en ese momento. Mucha adrenalina, muchas emociones... y probablemente dije cosas que seguramente no creía según iba avanzando la semana. Pero fue duro", ha reconocido Norris, que en caliente, en Austria, dijo que Max le había faltado al respeto y que si no se disculpaba, perdería su amistad.

"Después de revisarlo fue una buena carrera, cerca del límite, pero lo hemos hablado y ambos estamos con ganas de competir de nuevo. Fue un incidente patético en cuanto a que terminó con la carrera de ambos, no fue un contacto obvio y grande, sino un pequeño contacto, que tuvo unas terribles consecuencias para ambos y particularmente para mí", ha reflexionado Lando.

Lección aprendida para el joven piloto de McLaren, que ha entendido que su rival tiene un estilo particular y una forma de defenderse muy intensa: "Max tiene una forma de competir distinta a la de los demás, por eso es tres veces campeón del mundo. Creo que está claro cómo pilota. Es duro, va al límite, y es lo que amamos todos. Yo disfruté plenamente de la batalla con él, aunque es una pena que todo acabara como lo hizo. Pero aparte de eso, las cosas se vieron claras en la tele y tengo ganas de competir con él de nuevo este fin de semana", insistido.

Sobre el debate de la sanción a Max, no proporcional a las consecuencias del incidente para Norris, el británico no ha querido echar más leña al fuego: "Considerando que me sacó de la carrera y evitó que pudiese ganar, sin duda añade más a los hechos. Y si tienes un liderato suficientemente alto como para ganar la carrera a pesar del incidente, creo que sí se debería considerar de algún modo. Pero entendiendo dónde está esa línea. Es bastante complicado y difícil. Creo que es algo que los pilotos de la FIA deberíamos debatir, pero no va a ser fácil".