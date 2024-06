Norris, durísimo con Verstappen: "Esperaba más respeto"

La polémica está servida. Max Verstappen se ha complicado la vida con una mala parada y un error con neumáticos fríos saliendo de boxes y Lando Norris se le ha echado encima. El neerlandés, que ha llegado a liderar con 8 segundos de ventaja, ha perdido los nervios y ha realizado una agresiva defensa que ha acabado en accidente con el de McLaren.

Max ha sido sancionado con 10 segundos y ha sufrido un pinchazo, pero ha podido continuar y ha cruzado la meta en quinta posición. Norris , en cambio, ha tenido que retirarse con graves destrozos en su monoplaza. El británico ha sido muy duro al juzgar la actitud del piloto de Red Bull.

"¿El accidente?. Max no me ha dejado espacio, ha ido contra mí. Ha sido una lucha dura y se podía esperar, no espero que sea fácil adelantar a Max, ni siquiera que fuese justo, porque en las carreras de F1 a veces es así, pero esperaba más respeto por su parte. No tenía porque hacerlo", ha lanzado Norris, con gesto contrariado.

"Simplemente, creo que Max no quería aceptar perder esta carrera y nos ha echado a ambos", ha añadido Lando, que no ha tenido ninguna opción de seguir en carrera tras el incidente y ha explicado que su monoplaza estava gravemente dañado: "El suelo estaba totalmente destrozado y hay que llegar con el coche entero a Silverstone".