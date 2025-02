Norris: "Dudar de Hamilton es un poco tonto"

El inglés Lando Norris, piloto de McLaren, aseguró que quien dude de Lewis Hamilton "es un poco tonto", en referencia a la nueva etapa que comienza en Ferrari su compatriota, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

El británico -subcampeón mundial el año pasado- atendió a los medios de comunicación en la presentación de la temporada en el O2, en la que curiosamente hablaron todos los equipos a excepción de la Ferrari de Hamilton, gran protagonista del día por ser su primera aparición pública desde que fichó por los italianos.

"Creo que es genial lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que va a hacer en Ferrari. Es una escudería muy especial. Creo que le costaría encontrar razones para no estar motivado. Es una gran oportunidad para él y una gran historia. Es Lewis, si alguien duda de él es un poco tonto", afirmó el piloto de Bristol.

Dada la evolución de McLaren el año pasado, Norris parte junto al cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) como uno de los grandes favoritos al título este año. Algo que les añadirá presión este año. "Tenemos mucho por lo que luchar y tratar de mejorar cada minuto de cada día. Y por supuesto, habrá más presión, habrá más presión sobre todo el equipo y supongo que cada individuo en el equipo, son más de mil personas. Todo el mundo va a pensar en ello. Van a pensar, bueno, lo hicimos el año pasado. Habrá más ojos puestos en nosotros", explicó el británico.

"Aceptamos la presión, y eso me incluye a mí. Pero cuanta más presión hay, mejor rindo, más me gusta", explicó al respecto el de McLaren que volverá a compartir equipo este curso con Oscar Piastri. "Después del año pasado no tenemos excusas. En el pasado hemos tenido una buena cantidad de excusas honestas y verdaderas, pero este año no tenemos nada detrás de qué escondernos", zanjó.