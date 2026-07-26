Norris avisa tras su victoria en Hungría: "Con este McLaren podemos seguir ganando"

Lando Norris se ha reencontrado con la victoria en el GP de Hungría, donde ha mostrado un ritmo altísimo gracias al importante paquete de mejoras que ha introducido McLaren este fin de semana. El piloto británico ha agradecido el esfuerzo de su equipo por darle un monoplaza competitivo y se marcha de vaciones con una advertencia: “Con este coche podemos seguir ganando carreras tras el verano”.

El vigente campeón, que salía en pole por primera vez este año, se ha visto sorprendido en la salida por su compañero Piastri: "No entendía qué estaba pasando en la primera vuelta. No paraba de perder la parte trasera. Tuve tres o cuatro grandes sustos y el coche se sentía horrible. Oscar hizo un gran trabajo para devolverme el adelantamiento y creo que me abrí demasiado sobre la parte sucia de la pista. Ahí se acabó mi primera vuelta", ha resumido.

Con mejor ritmo que el australiano, Norris no ha tirado la toalla y no ha parado hasta recuperar el liderato de la carrera: "Empujé como un loco para intentar obligar a Oscar a cometer un error. Mi ritmo de hoy probablemente ha sido uno de los mejores que he tenido en toda mi carrera. El coche era precioso de pilotar y tenía muchísima confianza", ha subrayado Lando.

Sobre la estrategia de paradas, el británico ha señalado que "Sinceramente, no esperaba ganar así. Pero el ritmo era tan bueno que siempre podía alargar los stints y luego los neumáticos frescos acabaron dándome la victoria. Estoy muy feliz de volver a ganar y de volver a ver el número uno".

Norris está convencido de que el salto adelante de McLaren tendrá continuidad tras el verano: "Quiero creer que podremos mantener este nivel. Viendo lo bien que se ha sentido el coche hoy, quiero pensar que sí. Habrá circuitos en los que sufriremos más y otros en los que quizá seamos incluso mejores. Sabemos que Hungría siempre ha sido una pista que se adapta muy bien a nosotros, así que quizá este sea nuestro mejor escenario, pero creo que todavía podemos seguir ganando carreras", ha insistido.

“Todo el equipo ha trabajado muchísimo para conseguir un coche que por fin pueda volver a ganar. Poder hacerlo por ellos es algo muy bonito", ha celebrado Norris. "Ayuda mucho irte al parón con una victoria. El equipo sigue trabajando para traer todavía más mejoras porque la competencia es muy fuerte. Ferrari es muy rápido y Kimi siempre está ahí en todas las sesiones. Necesitamos muchas carreras como esta y seguir presionando a nuestros rivales", comentó.