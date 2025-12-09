Norris anuncia el número que lucirá en 2026

Después de celebrar por todo lo alto su éxito en el Mundial 2025, el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1 Lando Norris ha vuelto a la acción este martes en la última sesión de test de este año. Y aunque se ha subido a su McLaren todavía rotulado con su habitual dorsal número 4, ya tiene claro que número lucirá la próxima temporada.

Como campeón, Norris puede elegir si en 2026 mantiene el 4 que lleva en su coche desde 2019 o lo cambia por el número 1 que hasta ahora y desde 2022 exhibía Max Verstappen en su Red Bull.

Y Lando ha optado por el número 1, tal como ha revelado ante las cámaras de 'Sky Sports': "Estará ahí porque puedes intentar conseguirlo y hay trabajar duro para lucirlo. Mis mecánicos, mis ingenieros, todos los que formamos parte de McLaren también vamos a tener ese reconocimiento", ha anunciado.

"Es la tradición. No es solo para mí, es también para todos en el equipo. Todos los que trabajan en McLaren pueden sentirse orgullosos de ser ‘número uno’. Ellos han dado todo, y esto también es para ellos", insiste.

Lewis Hamilton, el piloto más laureado de la historia con siete coronas, junto a Michael Schumacher, no quiso competir nunca con el número 1.

Con esta decisión, Norris se convierte en el 52º piloto de la historia en poner el número uno en su monoplaza, uniéndose a leyendas como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Fernando Alonso o Max Verstappen.

Max, por su parte, ha insinuado que quizá cambiará su número antiguo, el 33, por el 3 que en su día lució Daniel Ricciardo y que es "el que siempre quise llevar".