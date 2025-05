Norris, un año después de su primer triunfo: ¿Reaccionará en Miami?

Lando Norris regresa al escenario de su primera victoria, el circuito Hard Rock Stadium de Miami. Allí, hace un año, partiendo quinto en la parrilla, consiguió batir por primera vez al 'intocable' Max Verstappen y McLaren confirmó su 'sorpasso' a Red Bull como mejor coche del campeonato. Pero lo que muchos esperaban que iba a ser el lanzamiento definitivo del talentoso piloto británico no se ha cumplido doce meses después.

McLaren se alzó con la corona de constructores, pero Lando tuvo que conformarse con el subcampeonato, sin poder hacer frente a Verstappen y a sus propios 'fantasmas', labrándose una fama de piloto inseguro y débil, ganándose incluso el cruel apodo de 'Blando' Norris.

La temporada 2025 comenzó de manera inmejorable para el inglés, que impuso su ley en las extremas condiciones del GP de Australia, pero desde entoces se han repetido los errores del pasado y Norris se ha visto superado por su ambicioso compañero Oscar Piastri, que sin hacer demasiado ruído ya lleva tres victorias en cinco carreras con el poderoso MCL39, un coche que él sigue sin saber aprovechar.

En la cima, cuando la pelea es con una 'bestia' de las carreras como Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, y un piloto de sangre fría como Piastri, la velocidad pura no basta. Hay que saber gestionar las carreras, leerlas al milímetro para tomar las decisiones adecuadas y sobre todo, no cometer errores.

En China, Norris cedió en la salida, en Japón le batió Verstappen con un Red Bull inferior, en Bahrein falló en clasificación y fue penalizado por estar mal posicionado en parrilla y en Arabia Saudí se estrelló al inicio de la Q3 y terminó fuera del podio.

Ahora que Piastri ya es líder del Mundial y la referencia en McLaren, a Norris no le queda otra que reaccionar para darle la vuelta a la situación sino quiere que el sueño de ser campeón de Fórmula 1 se esfume definitivamente.

En declaraciones a la web oficial de la F1, Lando rememora aquel primer triunfo en Miami: "Siempre creí que podía ganar una carrera de Fórmula 1, pero nunca salí a una pensando que podía ganar. Así que fue un alivio ver que podía ganar una carrera y batir a Max. Y eso te hace relajarte, porque si lo hice hace unos meses lo puedo volver a hacer. Te olvidas de esa voz interior que te dice: ‘¡No te equivoques ahora!”.

“A veces tengo excusas, pero no estoy orgulloso de usarlas, y el 95% de las veces pienso que podía haber hecho un mejor trabajo. Aunque el coche no sea lo suficientemente rápido. Siempre he sido muy duro conmigo mismo porque no lo soy con el resto. Mi equipo, los mecánicos, el coche, el ‘set-up’. Hay pros y contras con esa mentalidad, pero en ocasiones puedes ser demasiado negativo contigo mismo”, reconoce.

Queda mucha temporada, 19 grandes premios por delante, pero el Mundial está a punto de iniciar su temporada europea y las jerarquías pueden cambiar. Norris necesita recuperar la confianza en Miami, especialmente en clasificación. Si logra completar un fin de semana sin incidencias y a su mejor nivel, como el pasado año, sus miedos y su terrible autocrítica desaparecerán.