Norris amenaza a Verstappen: "Sacaré los codos"

Lando Norris no se conforma y está dispuesto a pelearle el campeonato a Max Verstappen, principal candidato al título de esta temporada. El piloto británico rodó por primera vez con su nuevo monoplaza en un acto realizado en Silverstone para promocionar el GP de Gran Bretaña y sus sensaciones fueron positivas tras los kilómetros iniciales con el flamante MCL39.

Max Verstappen buscará su pentacampeonato en este 2025, pero Norris ya ha indicado que no le pondrá las cosas nada fáciles al piloto neerlandés. Este curso parten ambos de cero y la idea del británico es sumar más puntos que 'Mad Max' desde el primer Gran Premio, que se disputará en Australia el fin de semana del 14 al 16 de marzo.

Lando Norris, al volante del McLaren campeón / EFE

Plantará batalla

"Tengo que sacar los codos y demostrar que no me limitaré a cederle la posición", aseveró Norris en declaraciones recogidas por 'Motor Sport'. "No obstante, también tengo que conducir con inteligencia. También tienes que ser un piloto inteligente si quieres enfrentarte a Max, ya lo vimos el año pasado y estoy deseando que lleguen esos momentos en los que tienes que tomar decisiones rápidas. También es mucho más difícil en el coche que cuando miras atrás. A veces, cuando miro atrás a esos momentos, también pienso para mi, '¿por qué demonios hice eso?'", admitió el piloto de McLaren.

Max, ¿el mejor de la historia?

Lando Norris reconoció que pelea con uno de los mejores pilotos del gran circo. El de Bristol está en fase de aprendizaje, como él mismo señala, y todavía tiene mucho que aprender para llegar a la altura del cuatro veces campeón mundial. "No tengo que correr riesgos innecesarios. Tengo que centrarme en mí mismo y no fijarme tanto en Max. No creo que haya que hacer mucho más ni aprender nada especial para intentar vencerle. Es rápido, agresivo y uno de los mejores conductores de la historia, la forma más fácil de ganarle es ser más rápido y mantenerte delante de él. Sé que hay que jugar con inteligencia, hay que ser listo, colocar bien el coche y, a veces, pensar en la carrera a largo plazo", concluyó el inglés.