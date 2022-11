Niko Hulkenberg, con Haas en lugar de Mick Schumacher en 2023

El veterano piloto alemán, de 35 años y que abandonó la Fórmula Uno en 2019, volverá a competir en Fórmula 1 con Haas en 2023 La leyenda de su padre pareció pesar sobre el joven Mick Schumacher, con un año muy accidentado

El alemán Nico Hulkenberg, de 35 años y que abandonó la Fórmula Uno en 2019, volverá a competir en Fórmula 1 con Haas en 2023, sustituyendo a Mick Schumacher.

Hulkenberg hizo cinco apariciones como sustituto, la más reciente sustituyendo a Sebastian Vettel en las dos primeras carreras de este año y acumuló 181 participaciones en Grandes Premios -conduciendo para Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point y Aston Martin-, además de ser piloto reserva de Aston Martin durante las dos últimas temporadas.

Hulkenberg ha sumado 521 puntos, con un cuarto puesto como mejor resultado de su carrera, además de una pole position, lograda en el Gran Premio de Brasil en su temporada de novato en 2010 con Williams.

"Estoy muy contento de pasar a un asiento de carreras a tiempo completo con Haas, me siento como si nunca hubiera dejado realmente la Fórmula 1 y estoy emocionado por tener la oportunidad de volver a hacer lo que más me gusta y quiero agradecer a Gene Haas y Guenther Steiner su confianza", destaca Hulkenberg en la nota oficial, que confirma que tras la carrera de Abu Dhabi comenzará sus pruebas con Haas junto al piloto reserva Pietro Fittipaldi.

