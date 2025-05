Nico Williams cumple un sueño al conocer a Max Verstappen

Cada año durante el Gran Premio de España las celebridades acaparan gran parte del protagonismo en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Pese a que la mayor afluencia de público y, por tanto, de estrellas del mundo del deporte y de la música se espera de cara al domingo, este viernes ya se han dejado ver algunos VIPs por Montmeló.

Uno de los primeros en aparecer fue Nico Williams. El futbolista del Athletic Club se paseó por el paddock del Circuit hasta llegar a las instalaciones de Red Bull con el objetivo de cumplir un sueño: conocer a Max Verstappen. De hecho, espera que el domingo gane el neerlandés y, si no es posible, "un piloto español".

Una ilusión

Ante los micrófonos de DAZN, el internacional con la Roja desveló haber tenido "el privilegio de conocer a Max (Verstappen)". "Llevo muy poquito tiempo con Red Bull, esta era una ilusión que tenía y me han cumplido el sueño", comentaba el extremo.

Nico Williams fue de los primeros en dejarse ver por el Circuit de Barcelona-Catalunya / Valentí Enrich

De hecho, el menor de los hermanos Williams -muy sonriente y cercano- pudo incluso intercambiar una camiseta del Athletic Club por otra del propio Max Verstappen, tal y como mostraron las redes sociales de Red Bull.

Convocado con la Roja

Es la primera vez que Nico Williams asiste a un Gran Premio de Fórmula 1: "Es mi primera vez y estoy alucinando bastante. Me han invitado también al paddock y no pensaba que esto fuera así. Me ilusiona mucho".

Sorprendía eso sí la presencia del delantero del Athletic en Barcelona, pues la selección española disputa las semifinales de la UEFA Nations League el próximo jueves. Por ese mismo motivo, Nico Williams vino únicamente este viernes a Montmeló: "No puedo estar el domingo porque tengo que ir con la selección convocado".