Nico Rosberg desvela la 'guerra psicológica' con Michael Schumacher en Mercedes

Nico Rosberg se retiró de la Fórmula 1 hace diez años, en 2016, tras proclamarsecampeón el mundo, agotado física y mentalmente tras mantener un intenso pulso con su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton. Pero no solo el británico consiguió presionarle al límite. Antes que él, Nico compartió box con Michael Schumacher, que le desquició con su ‘guerra psicológica’ a lo largo de la temporada.

En el podcast High Performance, Rosbeg ha revelado dos anécdotas que sirven para ilustrar hasta qué punto trataba de intimidarle el ‘Kaiser’, al que Ross Brawn, jefe por entonces de Mercedes, había sacado de su retiro para traerle de vuelta al ‘gran circo’.

El primero tiene que ver con un retrete. El segundo, con un parking.

"Tuve a Michael de compañero durante tres años. Era Míster Juegos Mentales. Un maestro absoluto de la guerra psicológica. No se lo tenía que pensar. Le salía natural. Hay muchos ejemplos”, comienza Nico.

"Recuerdo una qualy de Mónaco que no he podido olvidar jamás. Había sólo un retrete en el garaje. Michael se encerró ahí hasta la hora de salir a pista. Todos los pilotos solemos ir antes al baño. Así que llamo a la puerta porque estaba cerrada a cal y canto. Advertí: 'Hey, que soy Nico', por si acaso. Llamé y llamé y no contestó nadie. Pero me di cuenta que había alguien dentro. Era Michael, apoyado en la pared, mirando su reloj y siendo consciente de que podía apurar. Le daba tiempo para subirse al monoplaza y salir a la clasificación".

"Ahí estaba él tan tranquilo y yo fuera atacado de los nervios, en modo pánico total. Finalmente cogí un cubo de aceite que estaba en una esquina y ahí fue donde oriné, delante de la gente del equipo, a la desesperada. Pero esos nervios, ese estres, en un momento en el que es fundamental estar concentrado, me afectaron”, cuenta.

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Respecto al parking en los grandes premios, el piloto alemán, entonces muy joven recuerda que “Michael llegaba primero y dejaba el coche ligeramente cruzado, de tal manera que yo no podía aparcar en mi plaza. No había más, solo las reservadas a los pilotos y el staff de los equipos, así que te tenías que ir a aparcar a 1 kilómetro y llegabas tarde a la reunión con los ingenieros”.