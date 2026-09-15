Nico Pino sigue dando pasos y ficha por la agencia de Fernando Alonso

Nico Pino sigue dando pasos para consolidarse como uno de los grandes talentos del automovilismo. Y lo hará por todo lo alto y como 'pupilo' de uno de los más grandes de la historia. El piloto chileno, de 21 años, se ha incorporado a A14 Management, la agencia de representación creada por Fernando Alonso, entrando así en la estructura que gestiona la carrera de un reducido grupo de pilotos, de la que forman parte nombres como en la que figuran nombres como Gabriel Bortoleto, Will Power, Dani Juncadella o Pepe Martí.

La apuesta no es casual. Pino se ha convertido, pese a su juventud, en uno de los nombres destacados de la resistencia internacional. Su trayectoria incluye experiencia en LMGT3, LMP2 y LMP3, además de sus pasos por la Fórmula 4, EFO y Fórmula E. En la actualidad, compite en la categoría de Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), en los GTP en IMSA SportsCar Championship y es piloto reserva en Fórmula E para el Grupo Stellantis.

Fernando Alonso asesorará la trayectoria de Nico Pino / A14 Management

Su palmarés ya incluye algunos hitos de primer nivel. Pino es el piloto más joven de la historia en subir al podio de las 24 Horas de Le Mans. Una exitosa trayectoria que ha despertado la curiosidad de uno de los rostros más destacados de la Fórmula 1.

Un paso más en el proyecto de Pino

Su llegada a A14 Management supone ahora incorporar a su carrera el respaldo de una estructura vinculada directamente a Fernando Alonso. La agencia fue creada en 2022 por el bicampeón del mundo junto a Albert Resclosa y Alberto Fernández y tiene su sede en Mónaco. De esta forma, acompañan a sus pilotos con preparación física, planificación deportiva, gestión de contratos y relaciones con los medios. Todo para ayudarles a llegar a lo más alto.

Para el piloto chileno, formar parte de la estructura de Alonso supone una oportunidad para continuar creciendo en un momento clave de su trayectoria. "Entrar en A14 Management es un gran paso en mi carrera. Formar parte de la familia de Fernando Alonso, aprender de su experiencia y de su forma de entender el automovilismo es una oportunidad única", reconoce Pino.

El piloto considera que la alianza llega, además, en el momento adecuado. "Llega en el momento ideal de mi trayectoria, donde hemos configurado un proyecto que cuenta con apoyo transversal en Chile y donde buscamos también crear un diálogo mundial", explica.

En A14 Management tienen claro qué les ha llevado a apostar por él. "Nico es talento puro, velocidad y madurez. Es el perfil exacto que buscamos en A14: pilotos con firmes valores y con hambre de ganar", destacan desde la agencia. "Estamos convencidos de que juntos podemos maximizar su potencial", apuntan en el comunicado.