Nico Pino, el piloto precoz de Le Mans que sueña con la F1: "Verstappen es extraordinario"

Nico Pino (Santiago, 2004) es con mucha diferencia el piloto más joven en la categoría reina del Mundial de Resistencia. Esta temporada ha competido en Le Mans y el WEC al volante de un Hypercar Porsche 963 del equipo Proton. Mientras el constructor alemán define su presencia en la parrilla de 2026, charlamos con el chileno sobre su experiencia y sus opciones de futuro.

Parece que en Chile no hay demasiada tradición por los deportes de motor ¿Cómo te aficionaste?

En mi país no hay mucha cultura del deporte en general, o sea, solo existe es el fútbol. Yo empecé por casualidad. Un 18 de septiembre, en las Fiestas Patrias de Chile, fuimos a comprar comida para la celebración con la familia y pasamos por un karting, que era justo lo único que estaba abierto. Tenía 8 años y les pedí que me dejaran dar unas vueltas. Al año ya era campeón nacional de mi edad, después nos fuimos a Argentina, a Estados Unidos... y finalmente a Europa, con 13 años.

No fue una decisión fácil…

No, porque irme tan lejos de mi familia y tan niño costó bastante, pero teníamos claro que si quería abrirme camino en las grandes competiciones, al menos en los campeonatos FIA, debía establecerme en Europa.

¿Tuviste que renunciar a los estudios?

Bueno, me decanté por el deporte profesional y creo que en esta carrera, con toda la gente que he ido conociendo, he aprendido distintas habilidades que en la universidad quizá no me habrían enseñado.

¿Y hubo que sortear muchos obstáculos?

Creo que el hecho de venir desde Chile lo hizo más difícil. Estamos a 14 horas de distancia y cuando eres menor de edad eso agrega un problema logístico, porque necesitas permiso para poder viajar, te tienen que acompañar al llegar y todo eso. Luego está el aspècto económico. Por desgracia el automovilismo es el deporte más caro del mundo. Y eso pone una carga muy grande a las familias. Por eso muchos grandes talentos se quedan por el camino. Nosotros hemos ido buscando distintos mecanismos para poder financiar la carrera y llegar hasta donde estamos a día de hoy.

¿Las categorías antesala de la F1, es decir, F2 y F2, no estaban a tu alcance?

Lo pensamos en su momento, pero iba a ser inviable por los costes asociados que tenían esos campeonatos. Además, o estás en los mejores equipos, que te sale aún más caro, o si no vas solo a participar, a perder el dinero y hasta ahí llegaste.

En Mundial de Resistencia te estás haciendo un nombre. Has corrido tres ediciones en Le Mans…

Sí, en tres categorías distintas. Con 18 años ya subí al podio en LMP2, luego competí en GT3 con McLaren y este año en Hypercar con Porsche.

¿Qué balance haces de esta primera temporada en la clase reina?

Ha sido difícil, estoy en un equipo privado, los recursos son más limitados, no hacemos test…eso nos deja un peldaño atrás, pero hemos hecho un buen trabajo de aprendizaje, optimizando lo que tenemos.

¿Qué es lo que te falta para llegar al nivel que desearías?

Uno tiene que ir armando el equipo alrededor, porque en el motorsport no es solo el piloto, son los mecánicos, los ingenieros, el coche… es un paquete que tiene que estar bien alineado. La perfección se alcanza con la repetición.

¿Sabes ya si tendrás continuidad en 2026?

Obviamente con la salida de Porsche como equipo oficial en el WEC hay mucho movimiento, hay que esperar a los siguientes pasos como marca, saber qué harán el resto de fabricantes… Nosotros estamos negociando, pendientes de todo eso.

La Resistencia está en auge, cada vez con más grandes marcas involucradas….

Sí, es la era dorada del WEC y Le Mans; Es verdad que hay muchas oportunidades, pero también es un mercado muy competitivo. Algunos pilotos de Fórmula 2 que no pueden llegar a la F1 quieren pasarse a los Hypercars, también hay varios ex pilotos de Fórmula 1. Todos vamos tocando a las mismas puertas, así que es un mundo bastante complejo. Los precios han ido aumentando y el nivel también.

¿Qué es lo más difícil de una carrera como Le Mans?

Son varios factores, pero desde el punto de vista del piloto, yo diría que mantener la concentración, la energía durante las 24 horas, porque es fácil ir rápido a una vuelta, pero a medida que pasan las horas, cuando uno está cansado y el coche acusa el desgaste, hay que estar atento para sacar el máximo rendimiento .

¿Y es más difícil conducir en los turnos de noche?

No, a mí me gusta más correr de noche, es todo más impresionante, lo que sí lo complica mucho es la lluvia, correr sin visibilidad. También es difícil al atardecer o al amanecer, porque tienes el sol de frente y no ves nada.

¿Puedes dormir entre turno y turno?

Para mí no es problema, es parte de los entrenamientos que hacemos, aprendemos a desconectar, a relajarnos, pero sí sé que hay varios pilotos a los que les cuesta, que no duermen y eso te puede jugar en contra a lo largo de la carrera. En Daytona, el año pasado, hubo descoordinación y me despertaron solo un minuto antes de tener que subirme al coche. Eso sí fue duro.

¿Con 21 años, sientes que te has perdido parte de lo que hacen los jóvenes de tu edad?

No, porque me puedo dedicar a lo que realmente me apasiona. Nunca me ha gustado demasiado salir de marcha y esas cosas. Aún así, con 14 carreras al año, tengo bastante tiempo libre.

¿Ves alguna posibilidad de cambiar de categoría en el futuro?

Sí, pero todo eso todo se va a ir gestando a medida que vayamos avanzando. Si seguimos haciendo un buen trabajo, seguro paso a paso se irán abriendo puertas.

¿Te ves algún día en Fórmula 1?

Si logramos las conexiones correctas, podría ser posible. Ojalá pueda lograrlo.

¿Tienes algún piloto de referencia?

Sí, Michael Schumacher, Ayrton Senna y Bruce McLaren. Schumacher por su manera de trabajar con el equipo; Senna, más que como piloto, por su carisma, por lo simbólico y lo que significa para Brasil. Y Bruce McLaren por la capacidad de armar un imperio a su alrededor, que hoy día es McLaren como equipo de carreras.

¿Y de los actuales?

Max Verstappen es extraordinario, también me gusta Hamilton. Me quedaría con esos dos.