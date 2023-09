Newey vería "muy interesante" una dupla Alonso-Verstappen

Ingeniero estrella en la Fórmula 1 y 'cerebro' de Red Bull repasa su carrera, habla de los intentos de Ferrari por ficharle y se acuerda de Fernando Alonso ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Adrian Newey, el ingeniero más cotizado de la Fórmula 1 y responsable del 'milagro' Red Bull, ha hecho balance su larga trayectoria en el Mundial en el podcast oficial de la F1, 'Beyond The Grid'. Entre varios asuntos, se ha referido a los intentos de Ferrari por ficharle y a los pilotos con los que le hubiera gustado trabajar. Y se ha acordado de Fernando Alonso, al que considera sin dudarlo "uno de los competidores más formidables de la historia".

"Sería muy interesante una dupla con un número uno veterano y otro más joven. Por ejemplo, Fernando es uno de los competidores más formidables de la historia y quizá famoso por no llevarse muy bien con sus compañeros de equipo digamos. Max (Verstappen) contra Fernando o Lewis contra Fernando de nuevo, sería interesante ver a Fernando con toda la experiencia que tiene ahora si es diferente al piloto que era en 2007 con McLaren. Yo creo que sería diferente, da la sensación de que ha suavizado esa postura", sugiere Newey.

Newey explica que Ferrari le ofreció unirse a sus filas hasta en tres ocasiones: "Ferrari se acercó a mí en la época de la Indy, que es algo que no cuenta, y también en 1993 y 2014. La oferta de 1993 fue muy tentadora. Fue Jean Todt, acababa de empezar, y le recuerdo hablando de la idea de si debía contratar a Michael Schumacher o no. ¿Cree qué fue buena idea?" bromea el 'cerebro' que ha convertido a Red Bull en una maquina todopoderosa.

"Mis negociaciones en 2014 con Ferrari fueron puramente por frustración. Realmente no quería irme, pero estábamos en esa posición en la que Renault no había hecho un motor híbrido competitivo. Eso sucede el primer año, de acuerdo, con las nuevas reglas. Todos cometemos errores, pero fuimos a ver a Carlos Ghosn (exdirector general de Renault) , Christian Horner y yo, para intentar presionarle para que aumentara el presupuesto. La respuesta de Ghosn fue, "no tengo ningún interés en la Fórmula 1, solo estoy en ella porque mi gente de marketing me dice que debería estarlo". Fue un momento muy deprimente", recuerda Newey.

El genial ingeniero británico decidió seguir vinculado a Red Bull aunque reconoce que "emocionalmente, supongo que hasta cierto punto me habría gustado trabajar con la Scuderia, pero igual que, por ejemplo, trabajar con Fernando Alonso y Lewis Hamilton habría sido fabuloso, aunque nunca sucedió. A veces son las circunstancias, así son las cosas", admite.

Por último, Newey habla de lo difícil que es el rol de segundo piloto en Red Bull y entiende los problemas que está teniendo Sergio Pérez esta temporada, ante la presión de compartir box con el número 1: "Max, con sus habilidades increíbles, sin querer hacerlo a propósito, hizo sufrir mucho a Alex (Albon) para entender cómo iba tan rápido. Lo mismo ocurrió con Pierre (Gasly). Si tienes a dos compañeros de equipo, uno de ellos es excepcional y otro brillante, pero sin llegar a ese nivel, este último necesita reconocer que no podrá estar a la altura del primero, por ejemplo, como ocurre con Max", cierra Newey, que el pasado domingo en Japón se alzó con el sexto título de constructores para Red Bull y la próxima semana en Qatar espera ver coronarse a Verstappen por tercer año consecutivo.