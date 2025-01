Newey y el "sueño cumplido" de trabajar con Alonso

Lawrence Stroll tiene claro que el objetivo de Aston Martin es conquistar el campeonato del mundo de F1 y para ello ha reforzado el equipo que arropará a Fernando Alonso en su última oportunidad de alzarse con su tercer título en el Gran Circo.

El pilar de esta nueva era en Sivlerstone es Adrian Newey, el ingeniero más prestigioso del paddock de la F1, que se incorporará a su puesto de consultor y socio accionista de Aston Martin a primeros de marzo, pero desde la sombra ya ha impulsado reorganización de la cúpula técnica del equipo.

Como ya han explicado muchas veces tanto Newey compo Alonso estuvieron cerca de trabajar juntos en varias ocasiones en Red Bull, pero hasta ahora sus carreras no se habían cruzado y el sueño de colaborar era algo pendiente en la trayectoria de ambos .

"Fernando ha sido una espina clavada a lo largo de los años. Siento un enorme respeto por él", afirma Newey en una entrevista que publica 'Auto Motor und Sport' a pocas semanas de que el genial diseñador británico empiece su etapa en Silverstone, después de casi dos décadas en Red Bull.

"Será estupendo trabajar finalmente con Fernando. Creo que si me hubieras dicho hace 12 meses que dejaría Red Bull (lo hizo en abril) y que ahora finalmente empezaría de nuevo, habría dicho 'No, estás loco'", confiesa el británico, que explica sus motivaciones para cambiar de aires a los 65 años.

"Por varias razones sentí que no sería fiel a mí mismo si me quedaba en Red Bull, así que la primera decisión difícil fue si quedarme en Red Bull o no. Llegué a la conclusión de que si era honesto conmigo mismo, no podía quedarme", recuerda Newey, sin mencionar la crisis del equipo por Christian Horner, que fue exonerado en una investigación interna de un caso de e acoso a una secretaria.

Newey desvela que estuvo a punto de jubilarse: "Debatí varias cosas con mi esposa Mandy. Una es que tengo la suerte de no tener que trabajar en el aspecto financiero, así que podría simplemente retirarme y sentarme en la playa", sostiene. Sin embargo, decidió quedarse: "Llegué a la conclusión de que quería seguir trabajando, porque me iba a aburrir sin hacer nada. Entonces, si quería trabajar, ¿por qué no hacer lo que siempre quise hacer y lo que tanto he disfrutado?. Si quiero seguir en las carreras, pensé que podría quedarme en la Fórmula 1, siempre que me quisieran".

Aunque Ferrari y otras escuderías se interesaron por ficharle, fue finalmente Stroll quien logró contratarle finalmente. Y una de las consecuencias de elegir Aston Martin es la posibilidad de trabajar con uno de sus pilotos más admirados. "Alonso es alguien con quien siempre he querido trabajar. Creo que el hecho de que sólo haya ganado dos campeonatos del mundo no refleja, sobre el papel, sus capacidades en absoluto", dice Newey, que está aquí para intentar cambiar esa historia.