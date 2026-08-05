Newey señala un factor clave de la mejora de Aston Martin: "Cuando la relación con Honda mejora, el rendimiento también"

De los tiempos oscuros uno tan solo puede salir hunido o reforzado. Y en Aston Martin se está trabajando para que la desastrosa primera parte de 2026 sirva más bien para lo segundo. La unión hace la fuerza y en Silverstone están más que convencidos que, tras el desastre inicial con la unidad de potencia Honda, la buena sintonía con el motorista asiático tan solo ha servido para seguir remando hacia un mismo lado e ir dando progresos.

A lo largo de los últimos meses, se ha trabajado a contrarreloj para sacar al AMR26 de las últimas dos plazas de la parrilla. No ha sido un inicio fácil, pero tras unas cuantas mejoras de chasis (en concreto, dieciséis) introducidas en el Gran Premio de Hungría, el último antes del parón, Lance Stroll y Fernando Alonso pudieron dar el salto a la parte media de la parrilla al terminar 13º y 14º, respectivamente.

Alonso durante el fin de semana en Hungaroring (Hungría) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Fue una mejora significativa en carrera, pero también a una vuelta. Bien es sabido para todo aficionado al 'Gran Circo' que la clasificación es, probablemente, el momento más importante de un fin de semana, debido a lo complejo que resulta adelantar en la era moderna de la F1. Por eso, que el AMR26 (eso sí, en la que ya ha sido catalogada como su versión 'B') entrase por primera vez en Q2 con el asturiano fue un auténtico hito.

Aún queda camino por recorrer y mucho margen de mejora. El próximo paso es la llegada del nuevo motor que Honda ha estado desarrollando en los últimos meses y semanas con la ayuda del ADUO. Se espera que llegue para Zandvoort (Países Bajos), tras un inicio de año desastroso marcado por los problemas de vibraciones, fiabilidad y falta de potencia... entre otros asuntos.

Una relación que ha progresado

Pero para el 'gurú' del 'paddock', Adrian Newey, esta situación ha provocado una gran unión entre escudería y motorista. "Creo que lo que realmente ha progresado es precisamente la relación", decía Newey tras la cita en Hungaroring.

"Tras lo que sólo puede calificarse de un comienzo desastroso, lo positivo, porque siempre se buscan aspectos positivos, es que ha propiciado una relación de trabajo muy estrecha entre Honda y Aston Martin. Seguimos desarrollando eso en todas las áreas", expresaba, sobre las mejoras que aún deben llegar en las siguientes citas. "Así que estoy muy satisfecho con los progresos que estamos haciendo desde el punto de vista de la relación. Y, normalmente, cuando las relaciones mejoran, el rendimiento también mejora", sentenciaba sobre este asunto.