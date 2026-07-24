Newey, optimista: "Es un inicio prometedor"

Desde su debut como jefe de equipo en Australia, Adrian Newey se ha prodigado muy poco por el paddock y menos aún en rueda de prensa. Pero el estreno de la versión ‘B’ del monoplaza de Aston Martin, en el que se ha volcado los últimos meses, bien merecía sus explicaciones.

El genio británico ha comparecido ante los medios en Hungría y se ha mostrado optimista. Ha calificado de “desastre absoluto” el primer proyecto con el que comenzaron la temporada y ha asegurado que las mejoras, hasta 16 este fin de semana, no acaban aquí: “Llegarán más actualizaciones en Monza y Bakú”, ha anunciado un sonriente Newey.

"El inicio es prometedor", ha dicho a modo de balance de la jornada. “Espero que sea el final de la pesadilla y que en adelante podamos alcanzar, al menos, un nivel mínimo de respetabilidad; creo que ese es el objetivo inmediato”.

Sobre el fallo de la suspensión sufrido por Lance Stroll en Libres 1 y que ha impedido al canadiense participar en la segunda sesión del viernes, Newey ha sido escueto: “Solo cuando tengamos una comprensión clara de lo sucedido podremos comentar. En realidad, la zona implicada no se ha modificado. Tenemos pocas piezas de repuesto porque el carenado y algunos elementos exteriores son diferentes. Así que sí hay pequeños cambios en esa zona. En ese sentido, es algo totalmente inesperado. Hasta que entendamos qué ha pasado, es difícil hacer más comentarios".

"Lo primero ha sido poner el coche en marcha correctamente para recopilar datos y, después, Fernando pudo empezar a trabajar con los nuevos programas hacia el final de la sesión. Estamos todavía en una fase muy temprana en cuanto a comprender este nuevo paquete", ha añadido.

Una evolución

Newey ha descrito el AMR26-B o EVO como "una evolución”, en la medida en que “el chasis es el mismo, la disposición general también lo es y la suspensión delantera sigue siendo la misma”. Ha señañado que “antes del lanzamiento del coche, en los test de Barcelona, en febrero, disponíamos de muy poco tiempo para investigar y desarrollar. Así que se ha tratado de dar un paso atrás, intentar comprender mejor el coche y avanzar con este paquete".

"Soy más partidario de trabajar de forma lógica para resolver los problemas, conseguir que todo el mundo trabaje unido, construir una buena cultura de equipo y, entonces, llegar hasta donde podamos llegar. Lo que he aprendido a lo largo de los años es que, cuando no estás ganando, parece una montaña imposible de escalar; cuando sí estás ganando, a veces ni siquiera sabes muy bien cómo has llegado hasta ahí, porque realmente no estás haciendo nada diferente, o al menos no sientes que estés haciendo nada distinto", ha subrayado.

"Alonso es increíble"

No han faltado los elogios a Fernando Alonso: "Obviamente, es un piloto increíble. Aporta muchísimo al equipo, tanto por la calidad de su feedback como por su capacidad al volante. Estoy bastante convencido de que Fernando está disfrutando de su etapa con nosotros y de que seguiremos trabajando juntos", ha dicho, dando impulso a los rumores sobre su renovación por Aston Martin.

Respecto a la relación con Honda, que arrancó con bastantes tensiones por ambas partes, Newey ha valorado que “después de lo que solo puede calificarse como un comienzo desastroso, la parte positiva es que eso ha unido mucho a Honda y Aston Martin Racing, creando una relación de trabajo muy estrecha. Seguimos desarrollándola en todos los ámbitos. Así que estoy muy satisfecho con los progresos que estamos haciendo desde el punto de vista de la relación. Y, normalmente, cuando las relaciones mejoran, el rendimiento también mejora".

También se ha referido a las especulaciones que sitúan a Christian Horner en el equipo de Lawrence Stroll: "No puedo comentar mucho porque, sinceramente, no sé nada al respecto. Lo único que puedo decir es que estamos muy contentos con nuestro equipo directivo. Puede que hagamos algún pequeño ajuste, pero estamos muy satisfechos con el personal que tenemos en Aston Martin Racing y eso no ha cambiado".