Newey ofrece soluciones para el AMR25 de Alonso

Adrian Newey abandonó el equipo Red Bull para incorporarse en marzo a la fábrica británica, Aston Martin. La llegada de Newey estaba centrada en el desarrollo del monoplaza del 2026, temporada en la que se implantará el nuevo reglamento de F1.

Newey es considerado el diseñador más importante de la Fórmula 1. El británico asegura que el cambio de reglas para 2026 permite hacer más modificaciones de las esperadas en el monoplaza de la próxima temporada. A principio de temporada las dudas se planteaban alrededor del AMR25, para saber si el 'efecto Newey' podría resolver los problemas actuales del coche.

El 'efecto Newey'

En una entrevista publicada en la web de Aston Martin, el ingeniero habló sobre las aportaciones que está ejecutando sobre el coche con el que compite actualmente Alonso y Stroll. "Lawrence, lógicamente, quiere que nos vaya lo mejor posible en 2025, así que hay un pequeño equipo trabajando aún en el coche de este año desde el punto de vista aerodinámico. He tenido algunas conversaciones a la hora del almuerzo con ese pequeño grupo, hablando del coche y de lo que podemos hacer con él" explicó Newey.

Por ahora Aston Martin no está en su mejor etapa y se encuentra como séptimo clasificado en el campeonato de constructores. "Tener una mentalidad ganadora siempre es difícil. Si se trata de un equipo que no ha tenido mucho éxito a lo largo de los años, entonces no ganar se convierte en la norma. Es importante generar la confianza en que tenemos las capacidades colectivas para triunfar".

La mente de los pilotos

Para poder evolucionar ambos coches, Newey confirma que necesita "entrar en las mentes de ambos pilotos" para construir un coche más rápido: "He hablado bastante con Lance y Fernando, recabando su opinión sobre los puntos fuertes y débiles del coche actual, la correlación entre el monoplaza real y el simulador con el piloto, y demás. Los pilotos son una parte esencial del proceso de feedback sobre cómo modificar la organización y la forma de trabajar" comentó.

Newey también expuso la dificultad de plasmar las opiniones de los pilotos sobre el desarrollo del coche: "Para mí, el gran cambio desde que empecé hasta ahora es la llegada de los registradores de datos. Ahora es más fácil ver cómo lo que dice el piloto se refleja en los datos".

"Los pilotos son criaturas intuitivas. Modifican su estilo de conducción para compensar déficits de comportamiento del coche, y comentan cómo responde el coche a ese estilo modificado, tal vez, sin darse cuenta de que han cambiado lo que hacen. Así que no se puede depender solo de los datos, también hay que meterse en su cabeza" añadió.

La llegada de Newey a Mónaco

De momento, Newey se ha centrado en liderar la evolución del monoplaza de 2026, este es el principal motivo por el que no se ha presentado en ningún trazado esta temporada. "Los plazos que tenemos en la F1 moderna parecen ser mucho más adelantados que hace 20 años, y hay mucho por delante para el coche de 2026, que es donde he centrado mi atención, así que no he estado en el circuito". Aunque su ausencia en los trazados acabará en unas semanas: "Planeo estar en Mónaco ... con el cuaderno" concluyó Newey.

A pesar de dar algunos comentarios sobre los avances del nuevo monoplaza, Newey no ha dejado caer ningún detalle sobre el desarrollo.