Newey explica los detalles de su AMR26 y avisa: "El coche de Australia será muy diferente"

La pasada semana Aston Martin causó asombro general al concurrir a los test de Barcelona con su nuevo AMR26, el primer coche creado por Adrian Newey para los de Silverstone. Un diseño extremo y alejado de las propuestas de sus rivales en la parrilla de F1. "No sabemos si será rápido, pero es espectacular, estamos impresionados", admitía George Russell tras bajarse de su Mercedes, que este año parte como gran favorito.

"El AMR26 que compita en Australia será muy diferente al que se vio en el shakedown de Barcelona y el AMR26 con el que terminaremos la temporada en Abu Dhabi será muy diferente a ese. Es muy importante mantener la mente abierta", advierte ahora Newey, que desgrana los detalles de su 'obra maestra' en un reportaje en la web de Aston Matin.

"Analizamos detenidamente el reglamento y lo que creemos que queremos conseguir desde el punto de vista del campo de flujo para adaptarnos a él, y a partir de ahí empezamos a desarrollar una geometría que intenta crear los campos de flujo que queremos. Se trata de un enfoque muy holístico, pero, en realidad, con un conjunto de normas completamente nuevo, nadie está seguro de cuál es la filosofía correcta", explica el ingeniero más reputado de la F1.

Eso sí, Newey mantiene un enfoque prudente. A estas alturas, ante un cambio de reglamento tan importante a nivel de chasis, motores y neumáticos, ni él puede precedecir un resultado hasta medirse en pista con los demás coches de la parrilla: "No estamos seguros de cuál es la mejor interpretación de la normativa y, por lo tanto, cuál es la mejor filosofía a seguir. Debido a nuestra escala de tiempo comprimida, decidimos una dirección concreta y esa es la que hemos seguido. Solo el tiempo dirá si es la correcta o no. Pero hay que elegir un camino y seguir adelante", dice.

"El Campus Tecnológico de AMR sigue evolucionando. El túnel de viento no estuvo a punto hasta abril, y yo me uní al equipo en marzo pasado, así que, la verdad, empezamos con retraso. Han sido diez meses muy ajetreados y con plazos muy ajustados. No conseguimos meter un modelo del coche de 2026 en el túnel de viento hasta mediados de abril, mientras que la mayoría, si no todos, de nuestros rivales habrían tenido un modelo en el túnel de viento desde el momento en que terminó la prohibición de pruebas aerodinámicas de 2026 a principios de enero del año pasado. El coche se terminó en el último minuto, por eso sufrimos por llegar al shakedown de Barcelona", admite.

Diseño radical

Newey asume que la originalidad tiene sus riesgos, pero defiende su planteamiento: "Nunca considero que mis diseños sean agresivos. Simplemente sigo adelante y persigo lo que creemos que es la dirección correcta. La dirección que hemos tomado podría interpretarse sin duda como agresiva. Tiene bastantes características que no se han hecho necesariamente antes. ¿Pero eso la hace agresiva? Posiblemente sí, posiblemente no".

"Se empieza por el diseño general del coche: dónde se sitúa el coche sobre la distancia entre ejes, dónde se sitúan las masas principales. A continuación, se trabaja en la suspensión delantera y trasera, ya que ambas tienen un papel muy importante que desempeñar en la manipulación del campo de flujo. Tenemos el alerón delantero y la forma del morro, que este año son algo diferentes. Se sigue avanzando hacia los pontones laterales y el tratamiento de la parte trasera del coche, que sin duda es diferente a lo que hemos hecho anteriormente", especifica.

"Ahora bien, no sabemos si otros equipos han llegado a una solución similar a la nuestra, y no lo sabremos hasta que veamos sus coches. Es posible que otros equipos hayan seguido otras direcciones. Ver qué se les ocurre a todos es parte de la emoción de las nuevas reglas", añade Newey.

"Sinceramente, no tengo ninguna parte del coche que sea mi favorita, en plan 'uh mama, mira esa parte'. Para mí, el diseño de un coche es un conjunto holístico. No hay ninguna pieza individual que marque la diferencia. Lo importante es cómo se combinan todas las piezas. Es cómo interactúan entre sí para crear un coche que funciona en armonía con el piloto y ofrece un buen rendimiento aerodinámico, mecánico y en términos de dinámica del vehículo".

Reconoce, eso sí, que la parte trasera ha concentrado buena parte de su atención: "El coche es compacto, sí. Mucho más compacto de lo que creo que se ha intentado antes en Aston Martin. Y esto ha requerido una relación de trabajo muy estrecha con los diseñadores mecánicos para conseguir las formas aerodinámicas que queríamos. Pero tengo que decir que todos aquí han aceptado esa filosofía. No les ha facilitado la vida, sino todo lo contrario, pero realmente han estado a la altura del reto".

Por encima de todo, Newey confía en tener una base sólida que siga evolucionando y le facilite la vida a sus pilotos: "La generación anterior de coches con efecto suelo, de 2022 a 2025, se volvió bastante difícil de conducir. El Aston Martin, por desgracia, fue un ejemplo concreto de ello. Con esta nueva fórmula, intentamos crear un coche del que Lance y Fernando puedan extraer constantemente un buen nivel de rendimiento", concluye.