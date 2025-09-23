Newey 'enloquece' con Aston Martin: "Duerme muy poco"

Adrian Newey no está para perder el tiempo en Aston Martin. Y no es algo que se diga por decir, sino que resaltan en todo momento quienes viven el día a día en la escudería verde. El último en hacerlo ha sido Pedro de la Rosa, embajador del equipo británico, que se ha pasado por el podcast 'DURALAVITA' para repasar la actualidad del paddock con especial atención a las interioridades de Aston Martin estos últimos meses.

Si alguien despierta ilusión de cara al futuro en el equipo verde, ese es sin duda Adrian Newey. Desde su llegada a Silverstone, el ingeniero se ha convertido en uno de los principales ejes de trabajo del proyecto de cara a 2026, uno pensado para asaltar el campeonato con un monoplaza ganador. La presencia del británico en la fábrica no solamente intimida al resto de competidores, sino que también sirve de modelo a seguir para el resto de trabajadores de la escudería de Aston Martin.

Newey, un trabajador nato

Y es que si algo es Adrian Newey es un trabajador. Es algo que siempre han recordado quienes han trabajado de cerca con el ingeniero, pero que ahora ha vuelto a sacar a la palestra Pedro de la Rosa. En su paso por el podcast 'DURALAVITA', el embajador de Aston Martin ha medido hasta qué punto llega la obsesión del ingeniero con el AMR26.

"Adrian Newey no ha venido a Aston Martin a retirarse", explica Pedro de la Rosa. "Está trabajando 24 horas al día no, pero duerme muy poco. Eso te lo puedo garantizar. Es alucinante, llega el primero y se va el último. Cualquier día a cualquier hora que vaya a la fábrica, va a estar en su oficina. Incluso a las dos de la mañana", admite.

"El efecto Adrian Newey no es un efecto publicitario, es un efecto de trabajo, de inspiración. Está inspirando a las nuevas generaciones, todos están muy ilusionados de trabajar a su lado, de aprender de él. Adrian Newey ha venido al equipo porque ve el potencial. Luego tarda mucho tiempo en materializarse, pero la intención está". Unas declaraciones que despiertan la ilusión de cara a 2026, donde el ingeniero tendrá un papel fundamental en el éxito o fracaso de la escudería verde en el Mundial.