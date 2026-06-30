Newey desvela la condición para que Alonso renueve con Aston Martin: "Está muy ilusionado"

Aston Martin encara este fin de semana una de las citas más importantes en el calendario: su cita de casa. La escudería británica aterriza en Silverstone tras un inicio de campaña extremadamente complicado, con un AMR26 muy por debajo de las expectativas depositadas antes de los test de pretemporada. Se espera que una batería de mejoras llegue más pronto que tarde para intentar ayudar a dar un paso hacia adelante. Pero la realidad es que en la fábrica todo el mundo tiene claro que no habrá milagros.

El proyecto de Aston Martin y el AMR26 pintaba como una auténtica revolución en el año del cambio de era en la Fórmula 1, pero la realidad es que el monoplaza lleva toda la temporada compitiendo por ser el peor de la parrilla junto al recién aterrizado Cadillac. De hecho, en la carrera del pasado fin de semana en el Red Bull Ring (Austria), Lance Stroll volvió a abandonar mientras que Fernando Alonso terminaba último, a más de cincuenta segundos del piloto que tenía por delante, Alex Albon.

Fernando Alonso, en el GP de Austria / Aston Martin F1

El motor Honda ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza para la escudería británica, creando falta de fiabilidad y un rendimiento bajísimo. Pero lo cierto es que hay muchos más puntos débiles en el monoplaza, por lo que tanto en Sakura como en Silverstone se trabaja a contrarreloj para intentar dar pasitos hacia adelante. Y el primero en hacer autocrítica ha sido Adrian Newey, el 'gurú' que se puso al mando del proyecto tras diseñar algunos de los coches más exitosos de la historia de la Fórmula 1.

Newey señaó los puntos débiles del proyecto. "Extremadamente difícil. Tanto en lo que respecta al chasis como a la unidad de potencia, hemos estado en desventaja desde el principio. En retrospectiva, probablemente nos pusimos demasiadas expectativas, y por supuesto, nunca hay que olvidar la calidad de la competencia a la que te enfrentas en toda la parrilla", dijo el británico en una entrevista compartida en la página web oficial de Aston Martin.

Fernando Alonso, con sus fans en Austria / Aston Martin F1

El ingeniero empezó a trabajar en el proyecto en marzo de 2025, momento en el que el resto de esucderías ya habían avanzado en sus proyectos. "No logramos meter un prototipo en el túnel de viento hasta mediados de abril. Eso nos dejó varios meses por detrás de nuestros rivales, y esa es una brecha enorme que debemos cerrar", se lamentaba.

El trabajo de Honda con la unidad de potencia no ha terminado siendo lo ambicioso que se esperaba, pero tampoco el chásis. "Tenemos mucho sobrepeso en el monoplaza, viene desde la integración de la unidad de potencia de Honda y lidiar con las vibraciones. Pero tampoco hicimos bien nuestro trabajo", explicó Newey. "La decisión aerodinámica fue atrevida por mis ideas, pero nos ofreció desafíos que no anticipamos", expresaba.

Las ansiadas mejoras, en Hungría

En las últimas semanas se ha especulado mucho con la nueva versión B del AMR26. Y Adrian da una fecha aproximada. "El plan es introducir nuestras mejoras en Hungría en los dos coches. Los principales elementos estructurales siguen siendo los mismos —la arquitectura del chasis y la caja de cambios no cambia de forma sustancial—, pero hemos reducido el peso de ambos, lo que ha requerido volver a homologar y someter a pruebas de choque la parte delantera del chasis", desvelaba el británico.

"La suspensión delantera no ha cambiado. La suspensión trasera se ha revisado ligeramente. Hemos desarrollado un nuevo morro y hemos revisado sustancialmente las superficies aerodinámicas. Así pues, aunque la estructura básica es similar, se trata de un importante paquete aerodinámico acompañado de una reducción significativa del peso. El objetivo es acercarnos mucho al límite de peso", explicaba.

Ahora estamos realizando esa inversión, pero no se pueden reescribir y validar esas herramientas de la noche a la mañana. Correlacionarlas adecuadamente con el coche real lleva tiempo Adrian Newey

No obstante, llama a la calma. "Prevemos un gran avance, pero me resisto a dar cifras concretas porque nuestras herramientas de simulación aún no son tan sofisticadas ni están tan bien correlacionadas como deberían", apuntaba.

Se trata de un proyecto ambicioso, pero que necesita de sus tiempos para poder materializarse. "Históricamente, en este equipo no se ha invertido lo suficiente en herramientas de simulación de ingeniería. Ahora estamos realizando esa inversión, pero no se pueden reescribir y validar esas herramientas de la noche a la mañana. Correlacionarlas adecuadamente con el coche real lleva tiempo", expresaba. "Por el momento, están mejorando, pero los beneficios reales de ese trabajo se verán más adelante este año", sentenciaba.

La continuidad de Alonso

La pasada semana, Fernando Alonso dejó muy claro que sigue totalmente comprometido con el equipo, pese a no saber aún si continuará en Fórmula 1. "Es muy importante. Fernando está muy ilusionado con la mejora y, si funciona bien, esperamos que siga al volante una temporada más", desvela Newey. "Dada su experiencia, su conocimiento del coche y su capacidad para guiar el desarrollo, es un activo invaluable. Pero quiere ver un progreso claro y tangible. Si podemos demostrar que avanzamos con decisión en la dirección correcta, se comprometerá plenamente a estar al volante", desvelaba.