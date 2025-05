Newey destripa el Aston Martin de 2026... y anuncia su vuelta

La esperanza de Aston Martin de cara a 2026 está personificada en Adrian Newey. Si bien el presente de la escudería no invita al optimismo, el futuro promete deparar grandes cosas para el equipo en parte gracias al trabajo del ingeniero. Dos meses después de comenzar su andadura con Aston Martin, el diseñador más importante de la Fórmula 1 desvela en una entrevista al equipo sus primeras sensaciones en una nueva escudería creada para ganar.

Son más de 35 años los que lleva Newey diseñando coches ganadores en la Fórmula 1. La longevidad de su carrera, así como los inacabables éxitos que ha cosechado a lo largo de esta, le han ganado el título de una de las personalidades más importantes de la historia del automovilismo. Su capacidad ganador es innegable como también lo es su ilusión por hacer de Aston Martin el mejor equipo de la parrilla.

Después de dos meses con el equipo, Newey desvela cómo ha sido su llegada a Aston Martin: "Lo primero que puedo decir sobre el equipo es que todos han sido muy acogedores, lo cual es genial; no siempre ha sido así cuando he empezado en un equipo nuevo", explica. "La F1 es cuestión de personas: sí, hay mucha tecnología, pero son las personas las que hacen avanzar las cosas".

Cambio de normativa... y distintos enfoques

Adrian Newey, en su mesa de dibujo / Red Bull Contentpool

Implementar una mentalidad ganadora en Aston Martin es uno de los retos que tiene Newey: "Si se trata de un equipo que no ha tenido mucho éxito a lo largo de los años, entonces no ganar se convierte en la norma. Es importante generar la confianza en que tenemos las capacidades colectivas para triunfar", confesa. "La visión de Lawrence ha creado unas instalaciones magníficas, las mejores de la F1, pero es importante que ahora optimicemos su uso. De nuevo, este es un deporte de personas".

2026 será el año del cambio de normativa y Aston Martin debe estar preparado para ello: "Mi opinión sobre la normativa de 2026 es similar a la del gran cambio normativo de 2022: al principio, pensaba que era tan estricta que no dejaba mucho que desear para un diseñador, pero luego, al analizar los detalles, me doy cuenta de que hay más flexibilidad para la innovación y enfoques diferentes de lo que parece a simple vista", desvela Newey. "El otro aspecto de esto es que, por primera vez que recuerdo, las regulaciones del chasis y de la unidad de potencia cambian al mismo tiempo. Esto es... interesante... y un poco alarmante. Un área de nuestro equipo que necesita crecer es el departamento de aerodinámica. Pero a corto plazo, eso significa que debemos decidir qué áreas serán las más fructíferas y concentrar nuestros recursos en ellas", analiza. Sobre cómo será el monoplaza de la escudería para 2026, Newey ironiza: "¡Me imagino que será verde!".

Alonso y Newey, mano a mano en la fábrica de Aston Martin / Aston Martin

"Estamos explorando varias vías. No sabemos si son diferentes ni si serán mejores que otras. Eso forma parte de la intriga de la F1, sobre todo cuando se producen estos grandes cambios de normativa. Siempre es difícil cuando se produce un cambio de reglamento tan importante como este, y todos los equipos tienen recursos limitados, tanto por el límite presupuestario como por la dotación de personal. El equipo, en cierta medida, define el enfoque".

Finalmente, Newey desvela cuándo debutará en un circuito con Aston Martin: "Las fechas límite que tenemos en la F1 moderna parecen ser mucho más tempranas que hace 20 años, y hay muchas próximas para el coche de 2026, que es donde he estado concentrado, así que no he estado en la pista", explica. "Planeo estar en Mónaco…con el cuaderno".