Newey confirma el temor más grande para Alonso: "No puede dar 25 vueltas sin sufrir daños permanentes en los nervios de las manos"

El Aston Martin empieza mal. El AMR26 decepcionó por completo en los test de pretemporada y ahora Adrian Newey, 'team principal' de la escudería británica, confirmó los peores presagios para su equipo en una rueda de prensa conjunta con Koji Watanabe, presidente de HRC, en Melbourne. El Mundial empieza este fin de semana.

Según confirmó el ingeniero, las vibraciones de la unidad de potencia del AMR26 ponen en riesgo la salud de los pilotos, impidiendo completar con seguridad una distancia de carrera. "Fernando Alonso tiene la sensación de que no puede hacer más de 25 vueltas consecutivas sin el riesgo de daños permanentes en los nervios de la mano", comentó.

Fernando Alonso y Adrian Newey / Aston Martin F1 Team

Las sensaciones no son únicamente del piloto asturiano. Newey también afirmó que su compañero de equipo, Lance Stroll, "piensa que no puede hacer más de 15 vueltas. Así que hay que ser honestos", reconoció. Un problemón que "no hemos podido discutir antes con Koji, pero vamos a estar muy restringidos en cuanto al número de vueltas hasta que podamos resolver las causas de las vibraciones y solucionarlas desde el origen", añadió.

En los test de Bahréin tuvimos vibraciones inesperadas que causaron daños en las baterías. No pudimos completar el kilometraje que habíamos previsto Koji Watanabe — Presidente de HRC

Watanabe, en un intento de calmar las aguas, declaró que en la fábrica de Sakura se están tomando medidas para aliviar dichas vibracines, aunque no se consigan resolver en su totalidad: "En los test de Bahréin tuvimos vibraciones inesperadas que causaron daños en las baterías. No pudimos completar el kilometraje que habíamos previsto", expresó.

Koji Watanabe, presidente de HRC / Honda

Los ingenieros de HRC y Aston Martin trabajan como un equipo en busca de medidas para resolver este problema de los test. Creemos que ya las hemos introducido para este fin de semana. Sin embargo, la efectividad no está garantizada hasta verlo en las condiciones de la pista”, dijo.

En Aston Martin aseguran que el coche tiene potencial

Pese a ello, Watanabe ve probable que las soluciones que se probarán en Melbourne ayuden a mitigar es vibraciones, mientras Newey destacó el potencial del coche, que aún deben conocer en su totalidad: "Creo que el coche tiene un enorme potencial de desarrollo, aunque necesitaremos varias carreras para darnos cuenta realmente de ese potencial".

Entonces, las primeras carreras serán claves para exprimir el coche y darle a Fernando lo que a día de hoy no tiene: un coche competitivo. "Tenemos un plan de desarrollo agresivo. Es justo decir que aquí en Melbourne estaremos algo por detrás de los líderes. Diría que somos el quinto coche, con potencial de Q3 en cuanto al chasis. No es lo que queríamos, pero tenemos el potencial de estar delante en algún momento de la temporada”. Tiempo al tiempo.