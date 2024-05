Newey, Binotto... Lawrence Stroll busca soluciones en Aston Martin

Fernando Alonso lleva dos grandes premios sin puntuar, Imola y Mónaco. En el Principado, el bicampeón asturiano lanzó un serio aviso a Aston Martin, que esta temporada es la quinta fuerza de la parrilla y no consigue avanzar. "Las dos últimas carreras han sido un toque de atención grande que nos va a venir muy bien para aprender", advirtió Alonso. No es el único que ve con preocupación como sus rivales progresan, mientras en su proyecto se ha atascado. El propietario de la escudería Lawrence Stroll busca soluciones urgentes y está dispuesto a echar el resto por Adrian Newey. En Alemania apuntan que también tiene en cartera a Mattia Binotto, ex jefe de Ferrari.

Las supuestas mejoras introducidas en Imola (hasta ocho elementos) no funcionaron y Aston Martin parece ir hacia atrás. Suma solo 44 puntos después de ocho grandes premios. El año pasado, a estas alturas, la formación de Silverstone atesoraba ya 154 puntos, con 117 para Alonso, que era tercero en el campeonato con seis podios y otros 37 puntos para su compañero Lance Stroll.

Los dos ceros de Alonso Imola y Mónaco son un mal síntoma y como señaló Flavio Briatore, el problema no es el piloto: "Fernando está en su mejor momento, el coche no tanto". La consigna del equipo que dirige Mike Krack es de tranquilidad. Piden calma y confían en que en las próximas semanas podrán empezar a recortar diferencias. "Vendrán días mejores y peores hasta que no lleguen mejoras significativas al coche, pero debemos estar unidos", subraya Alonso.

Pero la paciencia no es la mayor virtud del dueño de Aston Martin, que un mes atrás desmitió los rumores sobre la venta del equipo y según dicen, está decidido a sacar provecho de su millonaria inversión en la nueva fábrica y el túnel de viento en Reino Unido. La prensa anglosajona ha difundido estos días el magnate canadiense que podría recuperar en la Fórmula 1 a Mattia Binotto, ex de Ferrari. Según Motorsport-total, el ingeniero suizo asumiría la dirección técnica, el cargo que dejó vacante Andrew Green, mientras que Mike Krack seguiría como jefe de equipo.

La auténtica 'bomba' que prepara Lawrence Stroll es el fichaje de Adrian Newey, el diseñador más cotizado de la F1 y artífice de los éxitos de Red Bull en la era Vettel y ahora con Verstappen. El ingeniero británico anunció a principios de mayo su salida del equipo de Milton Keynes para tomarse un respiro, a sus 65 años, aunque con intención de regresar al paddock cambiando de aires.

Y aunque inicialmente todo apuntaba a que su futuro estaba en Ferrari al lado de Lewis Hamilton, esta teoría ha ido perdiendo fuerza, mientras que las opciones de McLaren y Aston Martin han ganado peso. Según informó en Mónaco 'Auto Motor und Sport', Newey habría rechazado la oferta para diseñar el coche de Maranello a partir de 2026, con el cambio de reglamento en la F1. Y el motivo no ha sido el dinero, sino el proyecto. Aseguran que el 'gurú' de la F1 se debate entre dos posibles apuestas: McLaren, donde ya reinó, y Aston Martin.

Newey mantuvo conversaciones con Lawrence Stroll en Arabia y también se les vio juntos en Miami, aunque por el momento todo son conjeturas y habrá que esperar a que el inglés acabe confirmando qué proyecto le convence. Alonso, que firmó su renovación hasta 2026, necesita que su equipo reaccione cuanto antes.