Newey: "Alonso es una leyenda y estoy encantado de trabajar con él"

En una ajetreada 'silly season', Aston Martin ha dado confirmo este martes uno de los bombazos del mercado, presentando al codiciado ingeniero británico, Adrian Newey. Un golpe sobre la mesa de cara a las nuevas especificaciones técnicas que entrarán en vigor a partir de 2026. Un fichaje de lujo para que Fernando Alonso pueda volver a pelear por las victorias y soñar con su tercer título mundial.

En las flamantes nuevas instalaciones de Silverstone, el dueño de Aston Martin, Lawrence Stroll hizo oficial un rumor que llevaba paseando por el paddock las últimas semanas y dio así paso a una nueva etapa en la escudería que podrá contar con el genio de la aerodinámica.

Será la primera vez que Newey trabaje junto a Fernando Alonso pese a que ambos cuentan con una dilatada carrera en la Fórmula 1, algo que motiva al veterano ingeniero británico en este nuevo reto. "Fernando y yo hemos peleado durante muchos años, ha sido mi archienemigo por momentos. Estuvimos cerca de que se unierá a Red Bull en 2008, pero desafortunadamente no pudo ser y seguimos peleando el uno con el otro. Alonso es una leyenda y estoy encantado de trabajar con él", afirmó durante la ronda de preguntas de los medios.

Unos elogios mutuos entre piloto e ingeniero ya que apenas unos minutos antes, el propio Alonso comentó su optimismo al trabajar juntos en los próximos meses. "Llevamos peleando el uno con el otro durante muchos años, ha sido una inspiración. Gracias a Adrian y su talento todos mejoramos. Todos teniamos que elevar el listón para poder competir, es un día increible para el equipo", dijo, "es una oportunidad increíble para mí".

Joining forces at last.



Adrian Newey 🤝 Fernando Alonso. pic.twitter.com/Is5EfaWpSp — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 10, 2024

Nuevos retos

El esperado anuncio llegó de manos de Lawrence Stroll que se presentó en solitario en el espacio habilitado para la rueda de prensa. Tras confirmar la incorporación, fue Newey el que apareció en escena para valorar su decisión.

"Hacia finales de abril decidí que quería hacer algo distinto. Pasé mucho tiempo debatiendo con mi mujer lo que debía hacer y nos tomamos nuestro tiempo para decidir. Sentí que he tenido mucho suerte por haber conseguido lo que aspiraba cuando era pequeño, el deseo de ser ingeniero en automovilismo y todo lo demás es un bonus", confesó. "Es un sueño todo lo que he conseguido pero hay que mantenerse fresco, necesitaba un nuevo reto", afirmó, añadiendo que "estoy halagado de que muchos equipos se me hayan acercado pero la pasión, el compromiso y el entusiasmo de Lawrence es... es muy persuasivo".

"Es un sentimiento distinto, ver involucrado a Lawrence, trabaja en ese método de la vieja escuela y la oportunidad de ser accionista y socio es algo que nunca se me había ofrecido. Es un rol distinto que tengo ganas de desarrollar. Creo que se convirtió en una elección natural", zanjó.