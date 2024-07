Newey se acerca a Aston Martin y Alonso

Adrian Newey cierra un periplo de 20 años en Red Bull y en 2025 pondrá rumbo a un nuevo desafío. El ingeniero más cotizado del paddock de F1 tiene importantes ofertas de varias escuderías, aunque recientemente pareció descartar la propuesta de Ferrari, que implicaba mudarse a Maranello. Con esta premisa, sus palabras en The Sunday Times le acercan más a un destino británico y en concreto, a Aston Martin.

En la entrevista al rotativo inglés, Newey insiste en una idea que ya lanzó anteriormente y que es su motivación por colaborar con Fernando Alonso o Lewis Hamilton. "Hay una serie de pilotos con los que me gustaría trabajar, como son Hamilton y Alonso. Hasta ahora no he encontrado el sitio ni el momento adecuado para trabajar con alguno de ellos", apunta.

Newey no teme a la exigencia de los pilotos de más alto nivel y recuerda que ya ha compartido box con algunos de carácter fuerte: "Me llevé muy bien con Nigel Mansell cuando estuve en Williams, aunque es un personaje que o lo amas o lo odias, y con Max Verstappen, en Red Bull también, realmente disfruté trabajando con ellos", dice.

"No sé qué me deparará el futuro, pero este verano podré ver a mi familia en lugar de tener que viajar por el mundo para las carreras. Después de todas estás décadas en Fórmula 1, estoy acostumbrado a la presión. Si no ganas, intentas saber por qué, y si ganas, intentas seguir ahí. Es una situación brutal, pero el automovilismo siempre ha estado en mi sangre", reconoce el genial diseñador, que después de tomarse un respiro, se centrará en su nuevo equipo y en el cambio de reglamento de 2026.