Nelsinho Piquet sigue rendido a Alonso: "Hamilton no tiene la pasión y el hambre de Fernando"

Nelsinho Piquet, hijo del tricampeón del mundo Nelson Piquet y durante dos temporadas también piloto de Fórmula 1 en Renault, junto a Fernando Alonso, participa este fin de semana en la prueba de la EuroNascar en el circuito de Cheste. Y allí ha hablado sobre su breve etapa en el 'gran circo', que terminó a raíz del célebre 'crashgate' de Singapur 2008.

A pesar de la polémica, Nelsinho sigue admirando profundamente al que fuera su único compañero en la F1 y se deshace en elogios hacia Alonso. En una entrevista al portal especializado 'soymotor', compara la trayectoria del bicampeón asturiano, que en julio cumplirá 45 años, con la del segundo piloto más veterano de la actual parrilla, Lewis Hamilton.

De Alonso destaca "su velocidad, es un tipo muy rápido, que siempre tiene mucha hambre. Tiene la misma motivación y el mismo hambre que hace 20 años. Es algo muy admirable. No ves lo mismo con Lewis, por ejemplo", considera Piquet.

"Hamilton no tiene el amor, la pasión y el hambre que aún tiene Fernando y Fernando es más mayor. Es cinco o seis años mayor que los de mi generación y la de Lewis y tiene más pasión que muchos del resto de los pilotos, y eso es muy respetable", añade.

Piquet rememora su etapa en Renault al lado de Alonso en 2008 y buena parte de 2009. "Fernando es como Max (Verstappen), los dos aman correr. Es un carrerista, es muy rápido. Cuando corría contra él, hablamos del 2008, hace 18 años, él estaba en su mejor momento, era muy difícil de batir, le respeto mucho como piloto", admite Nelsinho, cuñado de Verstappen y que también se ha referido a la probablidad de que cambie la F1 "por otra competición que le haga feliz", en caso de la actual F1 no cambie de rumbo.