¿Qué necesitan Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen para ser campeones de F1?

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 estaba llamado a ser decisivo en la batalla por el título del Mundial de pilotos 2025 y lo fue más de lo esperado. Max Verstappen, que ha pisado el acelerador en este tramo final de temporada, dio un buen mordisco a la clasificación con su primer puesto en la cita estadounidense.

Una nueva victoria del neerlandés que, combinada con la debacle de McLaren, convirtieron al de Red Bull de nuevo en un aspirante real. La mala suerte acompañó de nuevo a Lando Norris y Oscar Piastri que vieron como su trabajo en carrera se quedaba en nada por una sanción. Los dos coches, cuatro horas después de la carrera, quedaban descalificados por una irregularidad técnica -el desgaste excesivo del fondo plano de sus monoplazas- y los puntos consechados con la segunda posición de Norris y la cuarta de Piastri en carrera, se marchaban por donde habían venido.

Tras el Gran Premio de Las Vegas, Lando Norris sigue liderando la tabla con 390 puntos en su casillero, los mismos con los que llegó a la cita. Su compañero, Oscar Piastri, mantiene la segunda posición con 366 pero ya con Max Verstappen acechando, con las mismas unidades. El neerlandés se ha colocado a solo 24 puntos de Norris, o lo que es lo mismo, menos de una carrera.

Por delante para que este Mundial de 2025 baje el telón quedan solo dos carreras, el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dhabi, el primero de ellos con un extra de puntos por la carrera sprint. En total, estarán en juego 58 puntos, 25 de cada una de las carreras y ocho más de la sprint.

¿Qué necesita Lando Norris?

En esta batalla el mejor posicionado es Lando Norris. El británico necesita salir de Qatar con una ventaja de 26 puntos sobre Verstappen y Piastri para certificar su título mundial, o lo que es lo mismo, sumar dos puntos más que sus rivales. Cualquier combinación que le de dos puntos más que a Max y Oscar sirve al piloto de McLaren. De no conseguirlos, el título se decidiría en Abu Dhabi.

La victoria en las dos carreras de Qatar dejaría también sin opciones a sus dos rivales. Si Lando Norris fuese segundo en todas las carreras que quedan, el británico sería el campeón del mundo a final de temporada.

Piastri, Verstappen y Norris, en Gran bretaña / EFE

¿Qué necesitan Max Verstappen y Oscar Piastri?

Mientras que Lando Norris parte con ventaja en la carrera por el título, sus dos rivales (ambos con 366 puntos) necesitan hacer un final perfecto y aun así no dependen de sí mismos. Para optar al título deberán ganar las dos carreras, así como la sprint, y esperar que el británico no sume más de 34 puntos.

Max tendrá el horizonte algo más despejado en esta lucha puesto que no compite con un compañero y no habrá órdenes de equipo que le llamen a la calma para no poner en peligro el título. Además, el neerlandés es el piloto en mejor forma en este tramo final, con cuatro victorias en los siete últimos GP.