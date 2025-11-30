¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón en Qatar?

El británico Lando Norris afronta hoy en el GP de Qatar su primer 'match ball' por el título. El de McLaren parte desde la segunda posición de parrilla en Lusail, al lado de su compañero Oscar Piastri, quien apura también sus últimas opciones de título en una batalla fraticidad entre compañeros de equipo. El tercero en discordia, Max Verstappen saldrá desde la tercera posición de la parrilla, por la zona limpia, con el objetivo puesto en superar a Norris en los primeros compases.

La tarea del británico no será fácil, batallando con dos rivales del nivel de Piastri y Verstappen, los tres aspirantes en las tres primeras posiciones. El neerlandés, que sale por la zona limpia, sumó cinco puntos tras ser cuarto en la carrera sprint del sábado, tres menos de los que consiguió Piastri, que sumó ocho como ganador de la carrera, antes de hacerse también con la pole. Norris, que no necesitaba arriesgar, se conformó con ser tercero y hacerse con seis unidades con las que aumentar su renta.

Norris, con solo dos carreras por delante, acumula 396 puntos, mientras que Piastri deshizo el empate con Verstappen y salió del sábado con 374, o lo que es lo mismo, 22 menos que su compañero. El de Red Bull, por su lado, cuenta con 371, 25 menos que el líder de la general con 50 puntos en juego todavía y solo le sirve la victoria si no quiere quedar descartado de la pelea.

Cabe recordar que, en caso de llegar al final de la temporada con empate a puntos, se utilizaría un criterio de desempate basado en las victorias. Hasta el momento, en ese apartado los dos pilotos de McLaren también están igualados, con siete victorias cada uno, mientras que Max Verstappen suma seis, lo que le obliga a imponerse en las dos últimas citas del año para revalidar su corona de campeón. Y es que el siguiente criterio estaría en los segundos puestos, donde Norris cuenta con ventaja respecto a sus dos rivales.

Posibles escenarios

En este contexto, el mejor posicionado sigue siendo un Norris al que le basta con aumentar su renta hasta las 26 unidades para poder celebrar el título de campeón del Mundo este mismo domingo con el circuito de Lusail como escenario. Es decir, solo necesita sumar cuatro puntos más que su compañero.

Pese a la ventaja del británico, en Qatar podrían darse algunos escenarios que podrían aplazar el desenlace. Y es que si Oscar o Max ganan la carrera, el título deberá esperar hasta el GP de Abu Dhabi, igual que si Norris finaliza noveno o peor. Si Lando consigue un puesto peor que el octavo, Piastri seguirá en liza.