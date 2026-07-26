Así va el Mundial tras el GP de Hungría, con Sainz 15º y Alonso, 19º

El Mundial llega a su ecuador y al parón estival, para volver del 21 al 23 de agosto en Zandvoort. Y Kimi Antonelli , tercero en el GP de Hungría, se marcha de vacaciones afianzado al frente de la clasificación general, ahora con 50 puntos respecto a Lewis Hamilton y 59 sobre su compañero George Russell.

El campeonato, después de once rondas, está cada vez más emocionante, ya que Lando Norris y McLaren han subido por primera vez a lo alto del podio esta temporada y el británico ya es el quinto ganador distinto en lo que va de curso: 6 victorias para Antonelli, 2 para Russell, 1 de Leclerc, 1 de Hamilton y este domingo, 1 de Norris.

Fernando Alonso ocupa la 19ª posición gracias al punto que sumó en Mónaco, aunque tras la recuperación que se ha visto este fin de semana con la nueva especificación del coche de Aston Martin, es de esperar que tras el verano, con el nuevo motor Honda, el asturiano podrá volver a luchar regularmente por los puntos.

Más difíciles han sido las últimas carrera para Carlos Sainz con un Williams que sigue lastrando al madrileño pese a su talento como piloto.

Así va el Mundial (11/22 GP +4/6 sprints)

1. Kimi Antonelli (ITA) 219 puntos

2. Lewis Hamilton (GBR) 169

3. George Russell (GBR) 160

4. Charles Leclerc (MON) 138

5. Lando Norris (GBR) 128

6. Max Verstappen (GBR) 109

7. Oscar Piastri (AUS) 92

8. Isack Hadjar (FRA) 68

9. Liam Lawson (NZL) 43

10. Pierre Gasly (FRA) 42

11. Arvid Lindblad (GBR) 23

12. Franco Colapinto (ARG) 19

13. Oliver Bearman (GBR) 18

14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10

15. Carlos Sainz (ESP) 6

16. Alex Albon (GBR) 5

17. Esteban Ocon (FRA) 3

18. Nico Hülkenberg (ALE) 2

19. Fernando Alonso (ESP) 1

20. Lance Stroll (CAN) 0

21. Valtteri Bottas (FIN) 0

22. Sergio Pérez (MEX) 0

Equipos:

1. Mercedes 379 puntos

2. Ferrari 307

3. McLaren 220

4. Red Bull 177

5. Racing Bulls 66

6. Alpine 61

7. Haas 21

8. Audi 12

9. Williams 11

10. Aston Martin 1

11. Cadillac 0