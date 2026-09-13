Así va el Mundial tras el GP de España 2026 de F1, con Alonso y Sainz

El Mundial 2026 entra su su fase decisiva y Kimi Antonelli parece tener cada vez más encarrilado el que sería su primer título en Fórmula 1. El piloto de Mercedes ha logrado su octava victoria del año en Madrid y ha asestado un duro golpe a su compañero George Russell, que ha acabado quinto y ya está a 81 puntos (más de tres carreras) de distancia en el campeonato.

Lewis Hamilton, tercero en el campeonato, ha tenido que retirarse por un fallo en los frenos de su Ferrari y ya está a más de cien puntos del líder (101).

Fernando Alonso ocupa la 19ª posición gracias al punto de Mónaco y a los 2 que sumó en Zandvoort, su mejor carrera en lo que va de curso. Tras la recuperación que se vio en Hungría con la nueva especificación del coche de Aston Martin y el nuevo motor Honda en Zandvoort, el asturiano se ha quedado sin puntos, en casa al igual que Carlos Sainz, que ha abandonado con Williams y es 16º en la general.

En el campeonato de constructores, Mercedes (503) aumenta su ventaja con Ferrari (358) y McLaren sigue recuperándose (306), aunque el equipo papaya está en ascenso .

Así va el Mundial (15/22 +5/6 sprint)

1. Kimi Antonelli (ITA) 292 puntos

2. George Russell (GBR) 211

3. Lewis Hamilton (GBR) 191

4. Lando Norris (GBR) 186

5. Charles Leclerc (MON) 167

6. Max Verstappen (PB) 145

7. Oscar Piastri (AUS) 120

8. I.sack Hadjar (FRA) 71

9. Liam Lawson (NZL) 59

10. Pierre Gasly (FRA) 41

11. Arvid Lindblad (GBR)

12. Franco Colapinto (ARG) 27

13. Oliver Bearman (GBR) 18

14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10

15. Nico Hülkenberg (ALE) 7

16. Carlos Sainz (ESP) 6

17. Alex Albon (GBR) 5

18. Esteban Ocon (FRA) 3

19. Fernando Alonso (ESP) 3

20. Yuki Tsunoda (JAP) 1

21. Lance Stroll (CAN) 0

22. Valtteri Bottas (FIN) 0

23. Sergio Pérez (MEX) 0

Equipos:

1. Mercedes 503 puntos

2. Ferrari 358

3. McLaren 306

4. Red Bull 230

5. Racing Bulls 77

6. Alpine 68

7. Haas 21

8. Audi 17

9. Williams 11

10, Aston Martin 3

11. Cadillac 0