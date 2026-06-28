Así va el Mundial tras el GP de Austria, con Sainz 14º y Alonso, 18º

El Gran Premio de Austria ha deparado un gran espectáculo en pista y una nueva victoria para George Russell (Mercedes), por delante de Max Verstappen y Kimi Antonelli. El joven piloto italiano mantiene la primera posición en la clasificación de pilotos después de ocho pruebas y ahora su ventaja es de 40 puntos sobre su compañero Russell y 46 respecto a Lewis Hamilton, tercero con Ferrari en el Mundial.

Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso siguen su dura travesía por el desierto y no han puntuado en el Red Bull Ring. El motor del Williams ha dicho 'basta' y Sainz ha abandonado, mientras que Alonso ha vuelto a terminar último en carrera (18º).

En el campeonato de constructores, la ventaja de Mercedes es sideral, con casi 100 puntos respecto a su inmediato perseguidor, Ferrari.

Así va el Mundial, (8/22 +3/6 sprint)

1. Kimi Antonelli (ITA) 171 puntos

2. George Russell (GBR) 131

3. Lewis Hamilton (GBR) 125

4. Oscar Piastri (AUS) 80

5. Charles Leclerc (MON) 79

6. Lando Norris (GBR) 79

7. Max Verstappen (PB) 73

8. Isaak Hadjar (FRA) 42

9. Pierre Gasly (FRA) 41

10. Liam Lawson (NZL) 30

11. Oliver Bearman (GBR) 18

12. Franco Colapinto (ARG) 16

13. Arvid Lindblad (GBR) 14

14. Carlos Sainz (ESP) 6

15. Alex Albon (GBR) 5

16. Esteban Ocon (FRA) 3

17. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

18. Fernando Alonso (ESP) 1

19. Nico Hülkenberg (ALE) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Sergio Pérez (MEX) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

Equipos:

1. Mercedes 302 puntos

2. Ferrari 204

3. McLaren 159

4. Red Bull 115

5. Alpine 57

6. Racing Bulls 44

7. Haas 21

8. Williams 11

9. Audi 2

10. Aston Martin 1

11. Cadillac 0