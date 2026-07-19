Así va el Mundial de Fórmula 1 tras el GP de Bélgica, con Sainz (15º) y Alonso (18º)

Kimi Antonelli (Mercedes) sigue al frente del campetonato y amplía diferencias con sus rivales después de su victoria en el Gran Premio de Bélgica, décima cita del calendario 2026 de Fórmula 1. El accidente de George Russell en la primera vuelta en Spa ha dejado al británico con su casillero a cero puntos, tras verse obligado a abandonar, por tercera vez este año. Un resultado que le hace perder el segundo puesto de la general ante Lewis Hamilton, que ha concluído cuarto este domingo.

Los españoles no han tenido ninguna oportunidad de puntuar en un circuito exigente y que penaliza especialmente el déficit de motor. Carlos Sainz ha finalizado 16º y Fernando Alonso, 19º, cerrando la tabla de tiempos. Sainz es ahora 15º en el campeonato, con seis puntos en su cuenta, mientras que Alonso marcha 18º con 1 único punto, que sumó en Mónaco.

Por equipos Mercedes sigue líder destacado, pese que en las últimas seis carreras solo ha puntuado con sus dos pilotos en una ocasión. En Silverstone falló el coche de Antonelli y esta vez ha sido Russell el que no ha acabado. Aún así los de Brackley suman 358 puntos frente a los 285 de Ferrari, segundo en el Mundial.

Así va el Mundial (10/22 +476 SPRINT)

1. Kimi Antonelli (ITA) 204 puntos

2. Lewis Hamilton (GBR) 159

3. George Russell (GBR) 154

4. Charles Leclerc (MON) 126

5, Lando Norris ( (GBR) 103

6. Oscar Piastri (AUS) 92

7. Max Verstappen (GBR) 91

8. Isack Hadjar (FRA) 60

9. Pierre Gasly (FRA) 42

10. Liam Lawson (NZL) 39

11. Arvid Lindblad ( GBR) 22

12. Franco Colapinto (ARG) 19

13. Oliver Bearman (GBR) 18

14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10

15. Carlos Sainz (ESP) 6

16. Alex Albon (GRB) 5

17. Esteban Ocon (FRA) 3

18. Fernando Alonso (ESP) 1

19. Nico Hülkenberg (ALE) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Sergio Pérez (MEX) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

EQUIPOS:

1. Mercedes 358 puntos

2. Ferrari 285

3. McLaren 195

4. Red Bull 151

5. Alpine 61

6. Racing Bulls 61

7. Haas 21

8. Williams 11

9. Audi 10

10. Aston Martin 1

11. Cadillac 0