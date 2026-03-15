Fórmula 1
Así va el Mundial de F1 tras el Gran Premio de China, con Alonso y Sainz
George Russell, vencedor del GP inaugural de Australia y de la sprint del GP de China, ha sido segundo este domingo en carrera y se mantiene como líder del Mundial 2026 con Mercedes; Carlos Sainz es 13º y Fernando Alonso, 21, sin puntos en su casillero
Después de sumar dos victorias consecutivas en Australia, el pasado domingo, y el sábado en la carrera sprint de China, George Russell ha sido segundo en la carrera de este domingo en Shanghai y se mantiene como líder del Mundial 2026, mientras Mercedes domina claramente el campeonato de constructores después de sumar otro doblete , con victoria de Kimi Antonelli por delante de su compañero y Lewis Hamilton (Ferrari).
En cuanto a los representantes españoles, la situación sigue siendo muy complicada en este inicio de curso. Carlos Sainz ha conseguido maquillar los problemas de Williams con un noveno puesto que le da sus primeros puntos esta temporada, mientras que Fernando Alonso continúa fuera de la zona de puntos y ni siquiera ha conseguido acabar la carrera.
El madrileño ocupa la 13ª posición con Williams y el asturiano, que tampoco acabó en Melbourne y solo logró completar la sprint en Shanghai , marcha en 21ª posición con Aston Martin.
En el campeonato de constructores manda Mercedes con gran autoridad, por delante de Ferrari y Aston Martin cierra la tabla, en undécima posición, superado incluso por Cadillac, que esta temporada se ha estrenado en el Mundial.
Así va el Mundial de pilotos (2/22 + 1 sprint).
1. George Russell (GBR) 51 puntos
2. Kimi Antonelli (ITA) 47
3. Charles. Leclerc (MON) 34
4. Lewis Hamilton (GBR) 33
5. Oliver Bearman (GBR) 17
6. Lando Norris (GBR) 15
7. Pierre Gasly (FRA) 9
8. Masx Verstappen (PB) 8
9. Liam Lawson (NZL) 8
10. Arvid Lindblad (GBR) 4
11. Isack Hadjar (FRA) 4
12. Oscar Piastri (AUS) 3
13. Carlos Sainz (ESP) 2
14. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
15. Franco Colapinto (ARG) 1
16. Esteban Ocon (FRA) 0
17. Nico Hülkenberg (ALE) 0
18. Alex Albon (GRB) 0
19. Valtteri Bottas (FIN) 0
20. Sergio Pérez (MEX) 0
21. Fernando Alonso (ESP) 0
22. Lance. Stroll (CAN) 0
Así va el Mundial de constructores:
1. Mercedes 98 puntos
2. Ferrari 67
3. McLaren 18
4. Haas 17
5. Red Bull 12
6. Racing Bulls 12
7. Alpine 9
8. Audi 2
9. Williams 2
10. Cadillac 0
11. Aston Martin 0
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