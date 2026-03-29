Así va el Mundial de F1 tras el GP de Japón, con Sainz 13º y Alonso, 21º

Andrea Kimi Antonelli, con solo 19 años, 7 meses y 12 días, se ha convertido en el líder del Mundial de Fórmula 1 más joven de la historia después de anotarse su segunda victoria consecutiva en Japón. El piloto italiano de Mercedes ha desbancado de la primera posición de la tabla a su compañero George Russell, al que le saca 9 puntos después de tres carreras.

Fernando Alonso ha conseguido acabar la carrera en Suzuka por primera vez este año con Aston Martin, que ha tenido que retirar el coche de Lance Stroll. El asturiano, con todo, sigue al fondo de la clasificación general, en 21ª posición, solo por delante de su compañero.

Carlos Sainz no ha puntuado con Williams en Japón, pero se sitúa 13º en la tabla gracias a los dos puntos que sumó en China. El madrileño confía en que el parón de la F1 ayude a su equipo a recuperar el terreno perdido después de concluir quinto por equipos el año pasado. Por ahora los de Grove marchan novenos, mientras que Aston Martin es el 'farolillo rojo' en el Mundial de constructores, que lidera Mercedes.

Así va el Mundial (3/22 + 1 sprint)

1. Kimi Antonelli (ITA) 72 puntos

2. George Russell (GBR) 63

3. Charles Leclerc (MON) 49

4. Lewis Hamilton (GBR) 41

5. Lando Norris (GBR) 25

6. Oscar Piastri (AUS) 21

7. Oliver Bearman (GRB) 17

8. Pierre Gasly (FRA) 15

9. Max Verstappen (PB) 12

10. Liam Lawson (NZL) 10

11. Arvid Lindblad (GBR) 4

12. Isack Hadjar (FRA) 4

13. Carlos Sainz (ESP) 2

14. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

15. Franco Colapinto (ARG) 1

16. Esteban Ocon (FRA) 1

17. Nico Hülkenberg (ALE) 0

18. Alex Albon (GBR) 0

19. Valtteri Bottas (FIN) 0

20. Sergio Pérez (MEX) 0

21. Fernando Alonso (ESP) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

EQUIPOS:

1. Mercedes 135 puntos

2. Ferrari 90

3. McLaren 46

4. Haas 18

5. Red Bull 16

6. Alpine 16

7. Racing Bulls 14

8. Audi 2

9. Williams 2

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0