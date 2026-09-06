Así va el Mundial de F1 tras el GP de Italia, con Alonso y Sainz sin puntos

El Mundial 2026 entra su su fase decisiva y Kimi Antonelli parece tener cada vez más encarrilado el que sería su primer título en Fórmula 1. El piloto de Mercedes ha conseguido una victoria histórica en casa, en el GP de Italia, y ha asestado un duro golpe moral a su compañero George Russell, que ha acabado segundo y ha cedido otros siete puntos, paras situarse a 66 en la tabla.

Lewis Hamilton, tercero en el campeonato, está a 76 de Antonelli tras perder toda opción de podio por la estrategia con el safety car y finalizar sexto en Monza.

El campeonato, después de catorce rondas, está cada vez más decantado a favor de Kimi, que ya suma 7 victorias frente a las 2 de Russell, 1 de Leclerc, 1 de Hamilton y 2 de Norris. Todo ello sin contar las sprint.

Fernando Alonso ocupa la 19ª posición gracias al punto de Mónaco y a los 2 que sumó en Zandvoort, su mejor carrera en lo que va de curso. Tras la recuperación que se vio en Hungría con la nueva especificación del coche de Aston Martin y el nuevo motor Honda en Zandvoort, el asturiano ha sufrido en Monza y se ha quedado sin puntos, al igual que Carlos Sainz con Williams.

En el campeonato de constructores, Mercedes (468) aumenta su ventaja con Ferrari (346) y McLaren sigue recuperándose (287).

Así va el Mundial (14/22 + 5/6 sprint)

1. Kimi Antonelli (ITA) 267

2. George Russell (GBR) 201

3. Lewis Hamilton (GBR) 191

4. Lando Norris (GBR) 171

5. Charles Leclerc (MON) 155

6. Max Verstappen (PB) 127

7. Oscar Piastri (AUS) 116

8. Isack Hadjar (FRA) 71

9. Liam Lawson (NZL) 51

10. Pierre Gasly (FRA) 41

11. Arvid Lindblad (GBR) 29

12. Franco Colapinto (ARG) 21

13. Oliver Bearman (GBR) 18

14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10

15. Nico Hülkenberg (ALE) 6

16. Carlos Sainz (ESP) 6

17. Alex Albon (GBR) 5

18. Esteban Ocon (FRA) 3

19. Fernando Alonso (ESP) 3

20. Yuki Tsunoda (JAP) 1

21. Lance Stroll (CAN) 0

22. Valtteri Bottas (FIN) 0

23. Sergio Pérez (MEX) 0

Equipos:

1. Mercedes 468

2. Ferrari 346

3. McLaren 287

4. Red Bull 204

5. Racing Bulls 75

6. Alpine 62

7. Haas 21

8. Audi 16

9. Williams 11

10. Aston Martin 3

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