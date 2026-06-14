Así va el Mundial de F1 tras el GP de Barcelona

La primera derrota de Mercedes y el abandono del líder Kimi Antonelli ha apretado la clasificación del campeonato del mundo de F1 tras la carrera en Barcelona.

Lewis Hamilton, que llegó al Circuit segundo en el Mundial tras su podio en Mónaco, ha logrado una histórica victoria, la primera con Ferrari, y ha recortado puntos a Antonelli, al que ahora tiene a 41.

George Russell, segundo en el Circuit, sigue tercero en la general, a 52 puntos, por lo que a falta de quince grandes premios esta temporada, todo está por decidir.

Así va el Mundial (7/22 + 3 sprint)

1. Kimi Antonelli (ITA) 156 puntos

2. Lewis Hamilton (GBR) 115

3. George Russell (GBR) 104

4. Charles Leclerc (MON) 75

5. Lando Norris (GBR) 73

6. Oscar Piastri (AUS) 68

7. Max Verstappen (PB) 55

8. Pierre Gasly (FRA) 41

9. Isaak Hadjar (FRA) 34

10. Liam Lawson (NZL) 26

11. Franco Colapinto (ARG) 19

12. Oliver Bearman (GBR) 18

13. Arvid Lindblad (NZL) 12

14. Carlos Sainz (ESP) 6

15. Alex Albon (GRB) 5

16. Esteban Ocon (FRA) 3

17. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

18. Fernando Alonso (ESP) 1

19. Nico Hülkenberg (ALE) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Sergio Pérez (MEX) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

Equipos:

1. Mercedes 262 puntos

2. Ferrari 190

3. McLaren 141

4. Red Bull 89

5. Alpine 60

6. Racing Bulls 38

7. Haas 21

8. Williams 11

9. Audi 2

10. Aston Martin 1

11. Cadillac 0