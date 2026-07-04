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Fórmula 1

Así va el Mundial de F1 tras la carrera al sprint del GP de Gran Bretaña

Kimi Antonelli, líder del campeonato, suma su primera victoria en una carrera corta tras dominar en Silverstone y amplia su ventaja en la clasificación general

Kimi Antonelli durante el fin de semana en Silverstone

Kimi Antonelli durante el fin de semana en Silverstone / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Nuevo fin de semana de carreras y nueva exhibición de Kimi Antonelli, esta vez en la carrera al sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, celebrado en el emblemático circuito de Silverstone. El piloto italiano, líder del campeonato, se llevó la primera victoria en una carrera corta desde que es piloto de Fórmula 1, tras su debut en la categoría al inicio de 2025.

Lewis Hamilton partía desde la 'pole', que consiguió durante la jornada del viernes con un registro de 1:28.376, pero no logró contener al cinco veces ganador de un GP en esta temporada. De esta manera, Kimi es aún más líder con 179 puntos en el casillero, 43 por delante de su compañero de box, George Russell, quien fue cuarto tras la tercera plaza de Lando Norris.

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Hamilton, quien corre en casa este fin de semana y es el piloto con más victorias en el trazado (un total de 9), se queda a 47 puntos para seguir tercero en la lucha por el título. Por delante aún queda la carrera larga del domingo, donde se reparten la mayor cantidad de puntos. Lejos de ellos estuvieron Carlos Sainz (17º con el Williams) y Fernando Alonso (20º con el AMR26).

Así va el mundial de pilotos

  1. Kimi Antonelli (ITA) 179 puntos
  2. George Russell (GBR) 136
  3. Lewis Hamilton (GBR) 132
  4. Lando Norris (GBR) 85
  5. Charles Leclerc (MON) 83
  6. Oscar Piastri (AUS) 82
  7. Max Verstappen (PB) 76
  8. Isack Hadjar (FRA) 42
  9. Pierre Gasly (FRA) 41
  10. Liam Lawson (NZL) 31
  11. Oliver Bearman (GBR) 18
  12. Franco Colapinto (ARG) 16
  13. Arvid Lindblad (GBR) 14
  14. Carlos Sainz (ESP) 6
  15. Alex Albon (THA) 5
  16. Esteban Ocon (FRA) 3
  17. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
  18. Fernando Alonso (ESP) 1
  19. Nico Hülkenberg (ALE) 0
  20. Valtteri Bottas (FIN) 0
  21. Sergio Pérez (MEX) 0
  22. Lance Stroll (CAN) 0

Mundial de equipos

  1. Mercedes 315 puntos
  2. Ferrari 215
  3. McLaren 167
  4. Red Bull 118
  5. Alpine 57
  6. Racing Bulls 45
  7. Haas F1 21
  8. Williams 11
  9. Audi 2
  10. Aston Martin 1
  11. Cadillac 0

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