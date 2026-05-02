FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI
Así va el Mundial de F1 2026 tras la sprint de Miami
Kimi Antonelli mantiene el liderato del Mundial por delante de George Russell y Mercedes sigue mandando en constructores, a pesar del doblete firmado por McLaren en la sprint de Miami. Carlos Sainz y Fernando Alonso, que no han puntuado, marchan 14º y 21º, respectivamente
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) mantiene el liderato del Mundial de Fórmula 1 a pesar de no subir al podio y caer al sexro puesto por una penalización en la carrera sprint del Gran Premio de Miami, El piloto italiano conserva una ventaja de siete puntos con su compañero George Russell, que tampoco ha brillado este sábado
Fernando Alonso ha conseguido acabar la carrera en Miami con Aston Martin, al igual que su compañero Lance Stroll. El asturiano, con todo, sigue al fondo de la clasificación general, en 21ª posición, solo por delante del piloto canadiense de Aston Martin.
Carlos Sainz no ha puntuado con Williams y es 14º en la tabla gracias a los dos puntos que sumó en China. El madrileño confía en las mejoras introducidas por su equipo durante el parón de la F1 y espera recuperar el terreno perdido. Este domingo tendrá una oportunidad en la carrera larga.
Aston Martin es el 'farolillo rojo' en el Mundial de constructores, que lidera Mercedes.
Así va el Mundial de pilotos (3/22 GP + 2 sprint)
1. Kimi Antonelli (ITA) 75 puntos
2. George Russell (GBR) 68
3. Charles Leclerc (MON) 55
4. Lewis Hamilton (GBR) 43
5. Lando Norris (GBR) 33
6. Oscar Piastri (AUS) 28
7. Oliver Bearman (GBR) 17
8. Pierre Gasly (FRA) 16
9. Max Verstappen (PB) 16
10. Liam Lawson (NZL) 10
11. Arvid Lindblad (GBR) 4
12. Isack Hadjar (FRA) 4
13. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
14. Carlos Sainz (ESP) 2
15. Esteban Ocon (FRA) 1
16. Franco Colapinto (ARG) 1
17. Nico Hülkenberg (ALE) 0
18. Alex Albon (GBR) 0
19. Valtteri Bottas (FIN) 0
20. Sergio Pérez (MEX) 0
21. Fernando Alonso (ESP) 0
22. Lance Stroll (CAN) 0
Mundial de constructores:
1. Mercedes 143 puntos
2. Ferrari 98
3. McLaren 61
4. Red Bull 20
5. Haas 18
6. Alpine 17
7. VISA Racing Bulls 14
8. Audi 2
9. Williams 2
10. Cadillac 0
11. Aston Martin 0
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