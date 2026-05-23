Así va el Mundial de F1 2026 tras la carrera al sprint del Gran Premio de Canadá

La tercera carrera al sprint del curso, disputada en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal (Canadá), terminó en victoria de George Russell por delante de Lando Norris y su compañero de box y líder del mundial, Kimi Antonelli. Saltaron chispas, por primera vez, en el box de Mercedes, con contactos y salidas de pista tras adelantamientos al límite entre los pilotos de la fábrica de Brackley.

Partía desde la 'pole' Russell, quien dominó de principio a fin la carrera. Se escaparon los dos W17, mientras Norris, tercero, no les perdía de vista. Se enzarzaron en una batalla los dos primeros clasificados, que terminó con doble salida de pista de Antonelli y un enfado monumental del italiano a través de la radio. Hasta tuvo que intervenir Toto Wolff. "Kimi, concéntrate en el pilotaje, y no en quejarte por la radio", decía el 'jefazo' del box plateado. Norris aprovechó la situación para colocarse entre ambos compañeros de equipo. No hubo cambios en las primeras plazas hasta la bandera a cuadros.

Los dos pilotos de Mercedes se tocaron rueda con rueda / Fórmula 1

La carrera dejó una muy buena actuación de Carlos Sainz. El piloto de Williams, quien arrancó décimo tras su buen rendimiento en la qualy del viernes, mantenía ese puesto hasta final de carrera. Por su lado, Fernando Alonso, quien partía en la decimosexta plaza tras su mejor clasificación del curso, rodaba 18º en el ecuador de la carrera. Se torcieron las cosas en el box de Aston Martin. Entró a 'pit' para montar los neumáticos duros y se retiró a falta de cinco vueltas.

Si bien es cierto que la mayor cantidad de puntos se reparten en la carrera dominical, la sprint ya ha sentenciado las primeras unidades del fin de semana, con ocho al ganador, George Russell, por lo que recorta distancias con Antonelli para situarse a 18 puntos. Aterrizaba a 20 del italiano.

Así va el mundial de pilotos Kimi Antonelli - 106 puntos George Russell - 88 puntos Charles Leclerc - 63 puntos Lando Norris - 58 puntos Lewis Hamilton - 54 puntos Oscar Piastri - 48 puntos Max Verstappen - 28 puntos Ollie Bearman - 17 puntos Pierre Gasly - 16 puntos Liam Lawson - 10 puntos Franco Colapinto - 7 puntos Arvid Lindblad - 5 puntos Isack Hadjar - 4 puntos Carlos Sainz - 4 puntos Gabriel Bortoleto - 2 puntos Esteban Ocon - 1 punto Alexander Albon - 1 punto Nico Hulkenberg - 0 puntos Valtteri Bottas - 0 puntos Checo Pérez - 0 puntos Fernando Alonso - 0 puntos Lance Stroll - 0 puntos