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Fórmula 1

Así va el Mundial de F1 2026 tras la carrera al sprint del Gran Premio de Canadá

George Russell recorta dos puntos al líder del campeonato, Kimi Antonelli, tras una tensa batalla entre ambos compañeros de box y radios de lo más tensas

George Russell se llevó la victoria al sprint en Canadá

George Russell se llevó la victoria al sprint en Canadá / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Queralt Uceda

Queralt Uceda

La tercera carrera al sprint del curso, disputada en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal (Canadá), terminó en victoria de George Russell por delante de Lando Norris y su compañero de box y líder del mundial, Kimi Antonelli. Saltaron chispas, por primera vez, en el box de Mercedes, con contactos y salidas de pista tras adelantamientos al límite entre los pilotos de la fábrica de Brackley.

Partía desde la 'pole' Russell, quien dominó de principio a fin la carrera. Se escaparon los dos W17, mientras Norris, tercero, no les perdía de vista. Se enzarzaron en una batalla los dos primeros clasificados, que terminó con doble salida de pista de Antonelli y un enfado monumental del italiano a través de la radio. Hasta tuvo que intervenir Toto Wolff. "Kimi, concéntrate en el pilotaje, y no en quejarte por la radio", decía el 'jefazo' del box plateado. Norris aprovechó la situación para colocarse entre ambos compañeros de equipo. No hubo cambios en las primeras plazas hasta la bandera a cuadros.

Los dos pilotos de Mercedes se tocaron rueda con rueda

Los dos pilotos de Mercedes se tocaron rueda con rueda / Fórmula 1

La carrera dejó una muy buena actuación de Carlos Sainz. El piloto de Williams, quien arrancó décimo tras su buen rendimiento en la qualy del viernes, mantenía ese puesto hasta final de carrera. Por su lado, Fernando Alonso, quien partía en la decimosexta plaza tras su mejor clasificación del curso, rodaba 18º en el ecuador de la carrera. Se torcieron las cosas en el box de Aston Martin. Entró a 'pit' para montar los neumáticos duros y se retiró a falta de cinco vueltas.

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Si bien es cierto que la mayor cantidad de puntos se reparten en la carrera dominical, la sprint ya ha sentenciado las primeras unidades del fin de semana, con ocho al ganador, George Russell, por lo que recorta distancias con Antonelli para situarse a 18 puntos. Aterrizaba a 20 del italiano.

Así va el mundial de pilotos

  1. Kimi Antonelli - 106 puntos
  2. George Russell - 88 puntos
  3. Charles Leclerc - 63 puntos
  4. Lando Norris - 58 puntos
  5. Lewis Hamilton - 54 puntos
  6. Oscar Piastri - 48 puntos
  7. Max Verstappen - 28 puntos
  8. Ollie Bearman - 17 puntos
  9. Pierre Gasly - 16 puntos
  10. Liam Lawson - 10 puntos
  11. Franco Colapinto - 7 puntos
  12. Arvid Lindblad - 5 puntos
  13. Isack Hadjar - 4 puntos
  14. Carlos Sainz - 4 puntos
  15. Gabriel Bortoleto - 2 puntos
  16. Esteban Ocon - 1 punto
  17. Alexander Albon - 1 punto
  18. Nico Hulkenberg - 0 puntos
  19. Valtteri Bottas - 0 puntos
  20. Checo Pérez - 0 puntos
  21. Fernando Alonso - 0 puntos
  22. Lance Stroll - 0 puntos

Mundial de constructores

  1. Mercedes - 194 puntos
  2. Ferrari - 117 puntos
  3. McLaren - 106 puntos
  4. Red Bull - 32 puntos
  5. Alpine - 23 puntos
  6. Haas F1 - 18 puntos
  7. Racing Bulls - 15 puntos
  8. Williams - 5 puntos
  9. Audi - 2 puntos
  10. Cadillac - 0 puntos
  11. Aston Martin - 0 puntos

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