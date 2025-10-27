El Mundial más apretado en años pone patas arriba la Fórmula 1

El cambio de líder en Fórmula 1 se queda en McLaren. Eso sí, de una forma muy apretada. El Gran Premio de México no hizo más que certificar que Oscar Piastri se encuentra en horas bajas y que Lando Norris y Max Verstappen están más que dispuestos a aprovecharse de este momento de debilidad. El británico y el neerlandés han ido recortando puntos en la lucha por el liderato en las últimas carreras, tanto que Lando ya ha asaltado la primera plaza con un punto de diferencia sobre su compañero de box, líder desde el GP de Arabia Saudí.

El británico certificó un fin de semana estelar. Tomó el mando de la clasificación, llevándose la 'pole' position con un tiempo de 1:15.586. Era la quinta del año, igualando las cinco conseguidas por su compañero de box. Rompía así una racha sin poles que se remontaba a la cita en Spa, el pasado mes de junio, siete Grandes Premios atrás.

Llegó el domingo, que tan solo fue una réplica del dominio que ya exhibió durante la jornada de clasificación. Salió en primera plaza y vio caer la bandera a cuadros en la misma posición. Nadie logró toserle en las 71 vueltas que duró el Gran Premio, y acabó sacándole más de 30 segundos al segundo clasificado, Charles Leclerc.

Verstappen, por su parte, minimizó daños terminando en el podio tras una jornada de sábado en la que no pudo pasar de la quinta plaza. Precisamente, la posición en la que terminó Piastri en la carrera del domingo, tras llegar a rodar incluso en la novena plaza.

El mundial, al rojo vivo

Como decíamos, solo pudo sumar 10 puntos Piastri en la jornada del domingo. Aterrizaba en México con 346 unidades, 14 más que Norris, que al sumar 25 gracias a su imperial actuación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, supera al exlíder por un punto. Por su parte, Verstappen llegaba a México a 40 puntos del liderato tras su espectacular remontada de las últimas citas. Su tercera plaza y el 'pinchazo' de Piastri lo sitúan ya a 35 puntos del australiano y a 36 del británico.

Lando Norris asaltó el liderato y se subió al podio de México junto a Leclerc y Verstappen / AP

Por lo tanto, el tetracampeón sale de la cita en suelo mexicano habiendo recortado cinco valiosos puntos en la lucha por el campeonato. Le recortó a Piastri, aunque vio aumentada su desventaja con Norris, de 26 a 36 puntos.

Cabe recordar que aún quedan cuatro grandes premios para el fin de temporada (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi). En el caso de Brasil y Qatar, acogerán las dos últimas carreras al sprint de la temporada, por lo que aún quedan 116 puntos en juego.

Un final sin precedentes recientes

Está claro que 'El Gran Circo' se encuentra ante una de sus temporadas más apretadas. Los últimos años, marcados por el dominio absoluto de Verstappen y Red Bull, no dieron opción al resto de escuderías y pilotos. El pasado curso, Max se alzó con su cuarto campeonato en el Gran Premio de Las Vegas, a falta de dos citas para el final. Lo hizo tras sacarle 63 puntos de diferencia a Lando Norris.

Verstappen en la celebración de su tercer mundial, en 2023 / EFE

La brecha fue más amplia dos temporadas atrás, en el curso 2023. El neerlandés conquistó su tercera corona en la carrera al Sprint del GP de Qatar, a falta de cinco fines de semana para el cierre del mundial en Yas Marina y también a falta de la carrera dominical en Lusail. Le sacaba 184 puntos a su compañero de equipo, Checo Pérez, cuando se coronó. ¿Pedía emoción el público de la Fórmula 1? Sus deseos son órdenes. Servidos en bandeja.