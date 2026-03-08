Así va el Mundial 2026 de Fórmula 1 tras el GP de Australia, con Sainz y Alonso

George Russell (Mercedes) es el primer líder del Mundial de Fórmula 1 en 2026, tras la carrera inaugural, el Gran Premio de Australia, disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne. El piloto británico ha ganado la carrera con mucha autoridad después de salir desde la pole y ha subido al podio escoltado por su compañero Kimi Antonelli, que se coloca segundo en la tabla general del campeonato.

En cuanto a los representantes españoles, la situación es complicada, con Carlos Sainz y Fernando Alonso fuera de la zona de puntos. El madrileño ocupa la 15ª posición, la misma que ha ocupado en carrera con Williams, mientras que el asturiano, que no ha acabado en Australia con su Aston Martin, empieza el curso rezagado en 18ª posición.

Por equipos, dominio absoluto de Mercedes, que suma 43 puntos, por delante de Ferrari (27) y a más distancia, los actuales campeones de McLaren (10).

CTO. MUNDO DE F1, CLASIFICACIÓN GENERAL

1. George Russell (GBR) 25 puntos

2. Kimi Antonelli (ITA) 18

3. Charles Leclerc (MON) 15

4. Lewis Hamilton (GBR) 12

5. Lando Norris (GBR) 10

6. Max Verstappen (PB) 8

7. Oliver Bearman (GBR) 6

8. Arvid Lindblad (GBR) 4

9. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

10. Pierre Gasly (FRA) 1

11. Esteban Ocon (FRA) 0

12. Alex Albon (GBR) 0

13. Liam Lawson (NZL) 0

14. Franco Colapinto (ARG) 0

15. Carlos Sainz (ESP) 0

16. Sergio Pérez (MEX) 0

17. Lance Stroll (CAN) 0

18. Fernando Alonso (ESP) 0

19. Valtteri Bottas (FIN) 0

20. Isack Hadjar (FRA) 0

21. Nico Hülkenberg (ALE) 0

22. Oscar Piastri (AUS) 0

Clasificación de constructores

1. Mercedes 43 puntos

2. Ferrari 27

3. McLaren 10

4. Red Bull 8

5. Haas 6

6. Racing Bulls 4

7. Audi 2

8. Alpine 1

9. Williams 0

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0