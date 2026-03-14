Así va el Mundial 2026 de Fórmula 1 tras la carrera sprint del GP de China, con Sainz y Alonso

Después de sumar dos victorias consecutivas en Australia, el pasado domingo, y este sábado en la carrera sprint de China, George Russell se mantiene como líder del Mundial 2026, mientras Mercedes domina claramente el campeonato de constructores.

En cuanto a los representantes españoles, la situación sigue siendo muy complicada en este inicio de curso. Carlos Sainz y Fernando Alonso continúan fuera de la zona de puntos. El madrileño ocupa la 16ª posición con Williams y el asturiano, que no completó la carrera en Melbourne y sí ha logrado acabar la sprint en Shanghai , marcha en 19ª posición con Aston Martin.

El equipo de Silverstone cierra la tabla de constructores, en undécima posición, superado incluso por Cadillac, que esta temporada se ha estrenado en el Mundial.

Así va el Mundial de pilotos (1/24 + 1 sprint).

1. George Russell (GBR) 33

2. Kimi Antonelli (ITA) 22

3. Charles Leclerc (MON) 22

4. Lewis Hamilton (GBR) 18

5. Lando Norris (GBR) 15

6. Max Verstappen (PB) 8

7. Oliver Bearman (GBR) 7

8. Arvid Lindblad (GBR) 4

9. Oscar Piastri (AUS) 3

10. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

11. Liam Lawson (NZL) 2

12. Pierre Gasly (GRA) 1

13. Esteban Ocon (FRA) 0

14. Alex Albon (GRB) 0

15. Franco Colapinto (BRA) 0

16. Carlos Sainz (ESP) 0

17. Sergio Pérez (MEX) 0

18. Lance Stroll (CAN) 0

19. Fernando Alonso (ESP) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Isack Hadjar (FRA) 0

22. Nico Hülkenberg (ALE) 0

Así va el Mundial de constructores:

1. Mercedes 55 puntos

2. Ferrari 40

3. McLaren 18

4. Red Bull 8

5. Haas 7

6. Racing Bulls 6

7. Audi 2

8. Alpine 1

9. Williams 0

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0